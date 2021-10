Les noves formes i possibilitats de relacionar-se que han aportat les xarxes socials, com Instagram o TikTok, han impactat de ple en la manera d’interactuar dels més joves. Ara, la pregunta que permet conèixer una persona i tornar-la a veure ja no és «Com et dius?» o «Quin és el teu número de telèfon?», sinó «Quin és el teu insta?»

Com abans era tenir el número de telèfon allò que et permetia mantenir el contacte amb una altra persona, ara és l’accés als perfils de les xarxes socials de l’altra persona el que t’obre la porta a les relacions socials. I això té una diferència substancial, ja que amb només el número de telèfon no es tenia més informació de tu, però, amb el perfil d’Instagram, els teus seguidors tenen accés a totes les fotografies que has penjat i als teus comentaris. Aquest fenomen té els seus avantatges i els seus inconvenients, sobretot si es té en compte que el gruix d’usuaris es troba en edat adolescent i preadolescent.

Saber-ho tot al moment

El psicòleg Narcís Heras analitza aquest canvi amb preocupació. «És un xoc fortíssim», afirma. «No se’ns acudiria mai ensenyar els àlbums de fotos de tota la nostra vida o de la família a una persona que no coneixem de res. No som conscients del que exposem», afirma, i afegeix que en la majoria de casos no sorgeixen problemes tot i els riscos que té exposar tanta informació personal. De fet, per a Narcís Heras, el problema rau en saber «on és la intimitat i on posem la línia vermella del que es vol penjar».

Un aspecte recurrent que es tracta quan es parla de xarxes socials i joves és a partir de quina edat és adient tenir perfils propis a les xarxes. Narcís Heras admet que l’edat amb la qual es creen els primers perfils dista bastant d’allò que hauria de ser en realitat.

«Si et dic la veritat, no s’hauria de poder tenir xarxes socials fins als vint-i-pico, perquè és quan el cervell està preparat. Tenim el lòbul prefrontal que ens diu quan som madurs, abans no ho som. Ens costa planificar, programar, projectar el futur... som més impulsius i instintius. A escala subcortical tenim tots els impulsos i els instints. Es parla que abans dels 16 no s’haurien de tenir xarxes, i fins i tot hauríem de pensar en més amunt, però és impossible», observa el psicòleg.

La importància del «com»

D’altra banda, el cap de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Joan Salellas, subratlla que davant la realitat que tenim és més important com es fa el primer apropament a les xarxes socials que l’edat a la qual es produirà aquest apropament. «El jove accedirà a les xarxes igualment, des de casa o des d’on sigui. No es poden posar portes al camp», ha admès. Per aquest motiu, destaca la importància del com i no del quan. «El que és clau és com hi accedeix. Si estableixes uns límits, uns controls, uns horaris, podràs actuar perquè el jove no estigui connectat tot el dia, sobretot amb els més petits. Amb els més grans (quinze-setze anys) hem d'afavorir l’autonomia i la confiança, però és importantíssim crear hàbits en els petits. Hàbits com a l’hora de fer àpats es deixen els mòbils a part, no es dorm amb el mòbil... L’edat ja és més personal de cada família i situació», reflexiona Joan Salellas.

Narcís Heras, per la seva banda, també ressalta la importància de la implicació de les famílies en la gestió dels perfils dels adolescents. Segons explica, davant la falta de formació, els pares i mares no saben com actuar davant la situació i es veuen arrossegats a deixar màniga ampla. A més, coincideix amb Joan Salellas a l’hora de recomanar horaris i restriccions, ja que apunta que «tot això, que és normal que no sàpiguen fer els adolescents, ho han de fer els pares».

Tanmateix, la implicació de les famílies pot ajudar molt els joves a filtrar amb qui es relacionen a través de les xarxes. Narcís Heras, que fa xerrades a escoles i instituts sobre com abordar les xarxes socials, diu que s’ha trobat molts casos de menors, sobretot noies, que han rebut propostes sexuals o imatges pornogràfiques. «Aquest fet, ja de per si potencialment traumàtic, pot afectar de manera més forta els menors, i el suport i l’ajuda de les famílies és fonamental per poder superar aquesta classe de situacions», aconsella l’expert.

El vessant més positiu

Per poder conscienciar els més joves sobre l’ús adequat de les xarxes socials, Joan Salellas destaca la importància de treballar des del vessant més positiu de les aplicacions: «Prohibint no n’hi ha prou. S’ha d’ensenyar les conseqüències que tenen les accions i així tothom pensarà abans de fer les coses. Només aconseguint que un jove pregunti a l’altre, ei, et fa res que pengi això?, ja haurem aconseguit molt». De fet, com explica ell mateix, els problemes que deriven de les xarxes socials ja existien abans de la seva aparició, encara que es presentessin d’altres maneres.

«Les xarxes no són dolentes»

Joan Salellas també adverteix que, encara que tinguin riscos importants, les xarxes socials poden ser molt beneficioses per als joves. «Si ets d’un poble petit, no et limita a conèixer els quatre de sempre, tenint presents els riscos que hi ha. La pandèmia ha demostrat que encara que les xarxes poden fer molt de mal també poden fer molt de bé». A més, ofereixen més possibilitats als joves per a involucrar-se amb la societat, debatre i trobar contingut del seu interès.

L’acció del Consell Comarcal

Les xarxes socials també tenen la seva part positiva, i l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà les aprofita per apropar-se als joves empordanesos i millorar el servei que ofereixen. La diversitat de xarxes amb les quals es treballen permeten crear contingut diferent per a cada aplicació, i així poder adreçar-se de manera més directa i efectiva al públic. Per exemple, a Facebook, es publica contingut dirigit a joves de més de vint-i-cinc anys, o per a pares i mares d’aquests joves, i s’aprofita el canal per donar informació sobre tallers, cursos, formacions o altres activitats.

D’altra banda, s’utilitza Instagram per interactuar més amb el jovent. En aquesta plataforma, s’emet contingut per a noies i nois d’entre 12 i 25 anys, i s’aprofiten les possibilitats que ofereix aquesta xarxa social per fer preguntes o proposar debats. I, des de fa un any, l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal també té un compte de TikTok, que va dirigit als més joves. Com que la plataforma es basa en vídeos curts i reptes, es fa servir per a publicar material d’impacte. Finalment també tenen presència a Twitter, però l’empren més com a canal oficial i per a joves que busquen contingut especialitzat.

Aquestes plataformes també fan la funció de bústia de consultes i suggeriments, i són punts virtuals en els quals els joves es poden adreçar per fer consultes de tota mena. Aquest servei està sent un èxit com demostren les 3.600 consultes que han atès des de l’Àrea de Joventut.