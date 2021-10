Hi ha ocasions en què ser dins d’un grup de WhatsApp resulta molest. Sobretot, si són nombrosos i hi ha molts participants. O si aquests són molt actius. Qui no ha sentit parlar dels famosos grups de WhatsApp de l'escola dels nens? Si estàs en un d’aquests grups que no pots abandonar, ni tan sols temporalment, has de tenir paciència i seguir uns consells bàsics per sobreviure-hi.

Però si la teva presència les 24 hores del dia en aquest tipus de grups no és imprescindible o deixa de ser-ho, pots abandonar-los sense ofendre ningú. Així que la millor opció és deixar el grup sense que WhatsApp enviï la notificació de «xxx ha abandonat el grup».

Però això, de moment, no és possible. Així que només podem abandonar de forma virtual: silenciant o deshabilitant els missatges. D’aquesta forma, deixaràs de rebre notificacions amb contingut irrellevant, i abandonaràs virtualment –que no presencialment– el grup.

Si a més et molesta que la icona de WhatsApp et posi el nombre de missatges que tens sense llegir, pots anar un pas més enllà i deixar el grup en ‘mode vacances’, cosa que et permet arxivar una conversa.

Per activar-lo, cal anar a la pestanya que mostra totes les converses i mantenir pressionat el que es vol arxivar. En la part superior de la pantalla apareixerà l’opció d’‘Arxivats’, que és una icona d’un arxiu amb una fletxa cap a baix.