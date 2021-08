Prop del 61 per cent de la població mundial és usuària d'Internet, i una mica menys del 57 per cent ho és també de xarxes socials, un tipus de servei que ha vist créixer la seva base d'usuaris en 500 milions en els últims dotze mesos.

El nombre d'usuaris de xarxes socials ha augmentat més del 13 per cent des de juliol de 2020, la qual cosa equival a més de 500 milions d'usuaris en l'últim any 12, com recull l'informe Digital 2021 del mes de juliol de Hootsuite i We Are social. Les dades assenyalen que ja són 4.480 milions les persones que fan servir aquestes plataformes, xifra que representa el 56,8 per cent de la població a nivell global. A més, el temps que els dediquen ha augmentat, sent ja 2 hores i 24 minuts el temps diari que passen en elles.

Per la seva banda, el nombre d'internautes s'acosta als 5.000 milions (prop de el 61% de la població mundial). Els usuaris d'Internet han augmentat en més de 250 milions des de la mateixa època de l'any passat, registrant un creixement interanual de gairebé el 6 per cent, que contrasta amb una lleugera disminució en el temps d'ús d'Internet.

Ja hi ha 5.270 milions d'usuaris de telèfons mòbils, poc menys del 67 per cent de la població mundial. El 99 per cent dels usuaris de xarxes socials accedeixen a les plataformes a través d'un telèfon mòbil. WhatsApp (21,7%), Facebook (21,5%) i Instagram (19,3%) -les tres propietat de Facebook- són les xarxes socials favorites, i el principal motiu per estar-hi i fer-les servir és per mantenir connectat amb amics i familiars.

Més enllà de les xarxes

L'informe també recull que gairebé el 39 per cent dels usuaris d'Internet d'entre 16 a 64 anys escolta música en streaming cada setmana, mentre que prop del 23 per cent escolta la ràdio en línia, el 19,5 per cent escolta audiollibres i el 18,7 per cent recorre als 'podcasts'.

Les dones d'entre 25 a 34 anys són les que més han buscat algun símptoma de malaltia a Internet en l'última setmana (29,4%, enfront del 25,4% dels homes de la mateixa franja d'edat). A més, el 51,2 per cent dels usuaris d'Internet va comprar o va buscar informació sobre un producte a Internet durant l'última setmana.

Els videojocs són importants per a una gran part dels internautes. El 85 per cent entre 16 a 64 anys afirma que juga a videojocs, principalment a través d'un 'smartphone' (gairebé el 71%), però també a través d'un ordinador (40%) i d'una videoconsola (28,5%) . A més, el 48,7 per cent dels jugadors de videojocs utilitza YouTube per informar-se i obtenir contingut, tot i que el 41,7 per cent prefereix Facebook.