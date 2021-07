L’Ajuntament de Figueres, a través de l’Àrea de Promoció econòmica, ha fet un balanç «molt positiu» de la primera edició de la Mobile Week Figueres, celebrada a l’antic Convent dels Caputxins, a la Biblioteca Fages de Climent i a altres indrets de la ciutat.

Mobile Week és una iniciativa impulsada per MWCapital, nascuda l’any 2017 per organitzar una setmana de reflexió́ oberta al voltant de la transformació́ digital, sent un punt de trobada entre el món de l’emprenedoria, la indústria digital, la ciència, el pensament i les indústries creatives. La Mobile Week Figueres 2021 s’ha realitzat en col·laboració amb la Generalitat i el suport de CaixaBank i Damm.

La programació de l’esdeveniment ha consistit en un total de 13 activitats i 16 ponents repartits en diverses conferències, xerrades i accions que han esdevingut «espais per debatre sobre els reptes, els límits i les oportunitats de la transformació́ digital».

David Romans, representant de l’Associació Empord@Tics, considera que «la iniciativa de portar la Mobile Week a Figueres com a subseu ha estat un encert, amb diversitat de xerrades i ponències molt interessants de les quals n’han pogut gaudir tots els públics. Entenem que les limitacions de la pandèmia, juntament amb el fet de ser el primer any d’un esdeveniment d’aquesta tipologia, han estat un repte a escala organitzativa. Tot i això, creiem que ha estat un èxit i, l’any vinent, més i millor».

Des de l’organització, s’ha potenciat l’ús de les TIC en diversos col·lectius de la ciutat: joves, famílies, gent gran, empresaris, i emprenedors, entre altres.

Cal destacar diverses activitats, com la conferència inaugural, La tecnologia és cosa de dones? amb Pilar Roura com a ponent, que va donar arguments del perquè les dones estan presents o absents en la digitalització i la seva percepció de la tecnologia, amb les oportunitats i els reptes que la tecnologia els ofereix.

La taula rodona, Dones TIC, va comptar amb emprenedores del sector tecnològic i Laura Brugués com a moderadora. La taula va posar de manifest l’experiència personal i professional de les participants: Aïda Bravo; Isabel Garcia, CEO de Bleta; Mariona Serra, CEO de Goodgut, i Lola Ruiz, CEO de Lola Digital. En el debat es va parlar de temes tan diversos com «la bretxa de gènere en el món de les noves tecnologies, la formació, les noves oportunitats de negoci envers les TIC i el treball col·laboratiu», entre altres.

A Claus per entendre la tecnologia blockchain i criptomonedes, amb Albert Alemany i Manel Garre, de l’Associació Empord@Tics, van explicar «els conceptes bàsics del Bitcoin i el Blockchain, com es defineixen, les monedes digitals, si és segur invertir-hi o si estem davant d’una bombolla d’enormes proporcions».

Per finalitzar, a la jornada per a empreses va intervenir Josep Lara, cap de l’Àrea de Transformació Digital i Noves Tecnologies de la Cambra de Comerç de Girona, amb la conferència Introducció a la tecnologia 5G. Seguidament, la Taula Rodona Indústria 4.0, que va tenir com a moderador Pere Condom i com a participants, Anna Rodríguez, Sales & Marketing Manager de MJN Neuro i Josep Maria Pèlach, director comercial i de màrketing de Concentrol. Aquí es va debatre sobre la innovació vista des de diferents perspectives i tipus d’empreses. Per últim, la conferència de clausura, a càrrec de Bruno Pérez, expert en Ciberseguretat, va alertar sobre «el risc que tenen les Pimes, si no estan preparades, en cas de patir un ciberatac».

Des de l’Ajuntament s’agraeix «la col·laboració i el suport de la Mobile World Capital Foundation, que ha permès a Figueres ser una de les noves seus de la Mobile Week» i s’espera «poder continuar realitzant aquest esdeveniment en properes edicions per a consolidar-lo».