Youtube ha llançat aquest dilluns YouTube Shorts a Espanya, la seva pròpia versió del format de la xarxa social TikTok, vídeos verticals curts -de 15 a 60 segons- per a mòbils. Els usuaris ja podran crear aquests vídeos, encara que el servei segueix en fase beta.

Shorts és una nova funció de YouTube que va començar a provar-se a finals de l'any passat a països com l’Índia i els Estats Units. Des de llavors, el seu ús s'ha anat expandint fins a sobrepassar els 6.500 milions de reproduccions diàries a tot el món.

Per al cap de producte de Youtube Shorts, Todd Sherman, "el vídeo curt és un nou paradigma", com ha afirmat l'executiu en una trobada virtual amb la premsa. Aquest "nou tipus de producte i de creadors", tal com l'ha descrit Sherman, ja es pot utilitzar una versió beta en els cent països on està disponible YouTube, Espanya inclosa, des d'aquest dilluns.

Els usuaris espanyols ja podien veure continguts de Shorts, però amb la nova beta ara també podran accedir a les funcions de creació de vídeos. La beta arribarà inicialment només a un percentatge no precisat d'usuaris amb els quals es provarà l'experiència.

"No hem acabat el procés per deixar de considerar-lo beta, però estem avançant amb eines com les d'edició de publicacions", ha afirmat Sherman, que ha reconegut que altres parts del producte "encara estan menys madures".

La interfície de la beta de Shorts de Youtube a Espanya disposa d'un carrusel horitzontal, que s'incorpora al disseny de l'aplicació principal. En el logo de Shorts s'hi mostra que encara es troba en fase beta. Es pot accedir a Youtube Shorts a través d'una pestanya dedicada a la part superior de l'app, i els usuaris que vegin els vídeos poden fer clic en el canal per veure tots els vídeos disponibles en la plataforma. Els vídeos són verticals i de curta duració, de 15 segons a un minut, i el format de visualització és de reproducció automàtica i infinita, lliscant en vertical per passar d'un contingut a un altre. Qualsevol vídeo vertical de menys d'un minut, compartit o no com a Shorts, serà elegible per mostrar-se dins d'aquesta experiència.

L'experiència compta també amb integració de música, com també passa a TikTok, de forma que aquesta s'identifica en els vídeos i els usuaris poden buscar tots els vídeos que continguin una cançó en concret.

L'ecosistema de Shorts està interconnectat amb la resta de YouTube i Youtube Music, la plataforma de streaming musical de la que s'extreuen els continguts musicals que s'afegeixen als vídeos.

Els continguts de Shorts no se segmentaran per països o idiomes d'igual forma que passa amb les recomanacions de vídeos de Youtube, ja que segons Sherman "la música els fa universals", encara que la companyia sí que ha reconegut l'existència de llistes de temes per determinades regions.

Noves funcions

La beta de Shorts inclou noves funcions per la creació de vídeos, amb opcions d'edició com elegir música o so procedent d'altres Shorts, així com afegir filtres visuals o controls de velocitat pel vídeo o el so, entre d'altres.

Així mateix, els usuaris podran afegir text en moments concrets del seu vídeo, així com incorporar subtítols automàticament al seu Short i utilitzar clips de vídeo de la galeria del telèfon i afegir-los a les gravacions de la càmera.

Quant a les normatives de contingut, els Shorts de Youtube es regularan de la mateixa manera que la resta de vídeos de Youtube.

Des d'aquest dilluns, Youtube Shorts està disponible a l'app de youtube i al navegador de Youtube per a mòbils, però la companyia també estudia l'arribada d'altres versions per a ordinadors o tauletes.