La caiguda a escala mundial del servidor de Fastly ha causat aquest dimarts que nombroses pàgines webs de mitjans de comunicacions i plataformes hagin resultat inaccessibles durant gairebé una hora. Aquest fet ha cridat l'atenció sobre un element poc conegut en el funcionament d'internet: les CDN.

Les CDN ('content delivery network', o xarxa de lliurament de continguts) actuen com a agents de mobilitat, distribuint el trànsit per a evitar un col·lapse que es traduiria, per exemple, en caigudes de webs, com ha informat en un comunicat a Europa Press la tecnològica espanyola Transparent Edge Services, responsable de l'únic CDN d'origen espanyol, entre altres serveis.

Aquest és precisament el problema que s'ha donat aquest dimarts quan, poc abans de migdia a Espanya, van deixar de resultar accessibles mitjans de comunicació de tot el món i plataformes socials com Twitch o Reddit.

En el seu lloc, les pàgines afectades per la caiguda de Fastly mostraven un missatge que indicava 'Error 503 Service Unavailable', i en altres ocasions mostraven un advertiment de 'Connection failure', fallida de connexió.

"Els missatges d'error anaven variant, la qual cosa apuntava ja des de l'inici a un problema complex", com ha afirmat el director de Tecnologia de Transparent Edge Services, Diego Suárez.

Sobre el cas de Fastly, Suárez ha comentat que habitualment, les fallades de configuració fan que es torni a una anterior. També assenyala que no es va tractar d'una caiguda completa de xarxa "perquè les pàgines responien (amb error, però responien)".

Una hora després, cap a les 13 hores, Fastly va informar que havia identificat la fallada i implementat una correcció. L'empresa va notificar que "una configuració de servei" va provocar interrupcions en el seu POP (punts de presència) a escala mundial, i que havien desactivat aquesta configuració, la qual cosa va permetre restaurar el servei de les webs afectades.

"Això, pràcticament, indica que era una configuració que hauria d'estar aïllada i que va provocar una fallada en cadena", ha explicat Suárez, que ha apuntat a la importància de prendre "mesures correctives" perquè el problema no torni a succeir.

A més de distribuir el trànsit apari evitar sobrecàrregues en les pàgines i plataformes, les CDN asseguren la rapidesa en el lliurament dels continguts, com han explicat des de Transparent Edge Services.

Gràcies a aquestes eines, les webs es descarreguen a l'instant en diferents llocs del món i les plataformes de 'streaming' no triguen a reproduir-se encara que el servidor es trobi en un altre país.

"Tot això és possible perquè les CDN tenen nodes distribuïts pel món en els quals repliquen el contingut original dels servidors d'origen de manera que, quan entrem en un diari en línia o en la plataforma de sèries i pel·lícules, per exemple, els continguts ens arriben des del node més pròxim a nosaltres", ha conclòs Suárez.