Figueres serà una de les seus de la Mobile Week Catalunya 2021. En total, la capital altempordandesa gaudirà d'una desena de conferències i activitats que se celebraran entre els dies 8 i 10 de juliol, i que tal com ha explicat l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, «volem que arribin a tothom, tant els que no estan avesats a la tecnologia com els que en són grans experts».

Les activitats es duran a terme principalment en dos espais de la ciutat: l'auditori de l'antic convent dels Caputxins i la Biblioteca, i per assistir-hi caldrà inscripció prèvia a la web de la Mobile Week.

La Mobile Week figuerenca s'encetarà el dijous 8 de juliol a les 8 del vespre amb un acte inaugural a l'Auditori de l'Antic Convent dels Caputxins. Després tindrà lloc la xerrada «La tecnologia és cosa de dones?», a càrrec de Pilar Roura, ja que aquestes jornades també volen posar de manifest la importància de la dona dins les noves tecnologies. «També hi ha dones innovadores i dignes de conèixer», explicava Ester Marcos, regidora de Noves Tecnologies. Després de la xerrada, a dos quarts de deu, el públic podrà gaudir d'un espectacle de sala immersiva. La representació es podrà veure també els dies 9 i 10 de juliol, juntament amb altres actes , entre els quals destaquen la Gimcana TIC, que a partir de codis QR permetran descobrir racons de la ciutat, o la xerrada Tecnologies per a la Gent Gran. Totes les activitats s'han organitzat un propòsit ferm: empoderar Figueres de tecnologia.

I és que durant la presentació dels actes, s'ha destacat també la importància que Figueres sigui seu acollidora de la Mobile Week. «Aquesta és una oportunitat per crear complicitats i sinergies amb el teixit econòmic de la ciutat», explicava Agnès Lladó. En aquest sentit, afegia que «és important que les TIC arribin al territori, i formar part de la Mobile Week Catalunya és una gran oportunitat». Per la seva banda, Ester Marcos, destacava que «aquestes jornades han de ser un bon altaveu pel nostre talent local». En aquest sentit, s'ha destacat que fora de les grans capitals també hi ha professionals que aposten per dedicar-se a les TIC professionalment, i que cal deixar-ho palès.

Programació

Dijous 8 de juliol

A les 20 h a l'Auditori de l’Antic Convent dels Caputxins. Inauguració de la Mobile Week Figueres 2021, a càrrec de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, Alt comisionat per Espanya Nació Emprenedora, representant de la Mobile Week Catalunya, Francisco Polo, i el vicepresident de l’Associació Empordà TIC, Manel Garre. Espai:

A les 20.15 h a l'Auditori de l’Antic Convent dels Caputxins. Conferència Inaugural: La tecnologia és cosa de dones? a càrrec de Pilar Roura.

Aquesta xerrada donarà arguments de perquè les dones estan presents o absents en la digitalització. Es relacionarà la trajectòria vital de les dones i la seva percepció de la tecnologia i es presentaran les oportunitats i reptes que la tecnologia els hi ofereix. També es parlarà sobre les iniciatives que existeixen per fomentar la vocació científico tecnològica (STEAM) a les nenes i quin és el seu fonament.

A les 21.30 h a l'Auditori de l’Antic Convent dels Caputxins. Espectacle de sala immersiva a càrrec de l’empresa Depalol. Una projecció audiovisual innovadora que cobrirà tota la sala interior.

Divendres 9 de juliol

A les 10 h a la Biblioteca Fages de Climent. Tecnologies per a la Gent Gran a càrrec de Fede Luque.

Les tecnologies evolucionen cada dia més ràpid i sembla que no podem seguir el ritme. Intentem fer servir el que necessitem i d'una forma positiva, que ens ajudi en el dia a dia, ja que sempre hi ha un perill. Quines són les qüestions bàsiques que hem de saber per controlar les tecnologies actuals que ens envolten? Els mòbils, són tecnologies positives?

De 10h a 13h i de 16h a 19h a la Biblioteca Fages de Climent. Punt d'informació sobre Biblio Digital, plataforma senzilla i oberta als usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya de continguts digitals.

A les 11 h per la ciutat. Gimcana TIC dirigida als joves per descobrir la cultura i la història de la ciutat de Figueres. A través dels codis QR descobriran els principals racons de Figueres a càrrec d’Edukabits.

A les 12 h a la Biblioteca Fages de Climent. Robòtica i altres enginys per a la Gent Gran a càrrec de Fede Luque.

Els elements robòtics i altres dispositius que existeixen actualment tenen la funció bàsica d'ajudar-nos a tenir una millor qualitat de vida. Ens ajuden en la salut, la mobilitat, el confort i fins i tot les emocions. Siguem sempre nosaltres qui controlen els robots. Ens deixaríem fer una intervenció quirúrgica per una màquina autònoma? Pujaríem a un vehicle sense conductor?

A les 15.30 h a l'Auditori de l’Antic Convent dels Caputxins. Espectacle de sala immersiva a càrrec de l’empresa Depalol. Una projecció audiovisual innovadora que cobrirà tota la sala interior.

A les 16 h a l'Auditori de l’Antic Convent dels Caputxins. Claus per entendre la tecnologia blockchain i criptomonedes. A càrrec de l’Associació Empordà TIC.

“Què són exactament el Bitcoin, la Blockchain i les monedes digitals? És segur invertir-hi o estem davant d'una bombolla d'enormes proporcions? La xerrada està enfocada a ensenyar els conceptes bàsics del Bitcoin i el Blockchain.”

A les 17 h a l'Auditori de l’Antic Convent dels Caputxins. Les veritats i els mites de treballar com a YouTuber a càrrec d’Eric Rodríguez. Creador de continguts i You tuber de Leyendas & Videjuegos.

"YouTuber", "Streamer", jugador professional de videojocs, "TikToker". Molts joves aspiren a ser alguna d'aquestes coses, però... ¿Això és una feina? ¿És tan maco com ho dibuixen? ¿On és la trampa? A càrrec d’Eric Rodríguez.

Eric Rodriguez. "Creador de continguts del món de l'entreteniment des de fa una dècada, dissenyador de jocs i divulgador del món digital, l'Eric ha dedicat la seva vida als videojocs i comparteix la seva passió cada dia; parlant de disseny, de les històries que amaguen i de tot allò que poder oferir i aportar."

A les 18 h a l'Auditori de l’Antic Convent dels Caputxins. Espectacle de sala immersiva a càrrec de l’empresa Depalol. Una projecció audiovisual innovadora que cobrirà tota la sala interior.

A les 19 h a l'Auditori de l’Antic Convent dels Caputxins. Taula rodona dones TIC. Empreses emprenedores en el sector tecnològic liderades per dones com a nous models de negocis. Aïda Bravo i empreses tecnològiques liderades per dones, Lola Digital, Bleta i Goodgut. Presentació de la taula a càrrec d’Agnès Lladó. Presentadora de la taula, Laura Brugués.

L’objectiu d’aquesta activitat és sensibilitzar el rol de la dona en el sector TIC, donar a conèixer empreses del sector TIC liderades per dones i debatre els obstacles que es pot trobar una dona a l’hora d’iniciar-se en el mon de les TIC. Així doncs, a través d’aquesta activitat dins el Mobile Week Figueres 2021, es pretén empoderar el paper de la dona en el sector tecnològic.

Dissabte 10 de juliol

A les 9.30 h a l'Auditori de l’Antic Convent dels Caputxins. Espectacle de sala immersiva a càrrec de l’empresa Depalol. Una projecció audiovisual innovadora que cobrirà tota la sala interior.

A les 10 h a l'Auditori de l’Antic Convent dels Caputxins. Introducció a la tecnologia 5G. Ponent: Josep Lara, Cambra de Comerç de Girona.

En un àrea 5G es poden desenvolupar projectes orientats a satisfer necessitats de diferents verticals de negoci, workshops amb els actors vinculats a l’àrea, accions formatives facilitant el desenvolupament d'infraestructura 5 G No es tracta d’un projecte, amb un inici i un final definit, sinó d’una estratègia per crear infraestructura i ecosistema que romanguin al territori.

A les 11 h a l'Auditori de l’Antic Convent dels Caputxins. Taula rodona Indústria 4.0. La Innovació vista des de diferents perspectives. Moderador Pere Condom.

La Innovació s’ha fet una activitat cada vegada més sofisticada, amb més eines i mètodes i de manera plenament oberta a un entorn molt ric en oportunitats. Però no totes les empreses han de veure la Innovació de la mateixa manera. Aquesta taula rodona posarà de manifest com veu i practica la innovació una empresa industrial ben consolidada, com la tracta una startup que està en els seus primers passos i com es veu des d’una xarxa inversors que volen apostar per aquest tipus d’empreses innovadores. Per suposat, la tecnologia serà un element central de la discussió sobre innovació.

A les 12.30 h a l'Auditori de l’Antic Convent dels Caputxins. Pimes en risc. UN CIBERATAC no te’l pots permetre. A càrrec de Bruno Pérez.

Una visió crua i real de la situació actual que està vivint el teixit empresarial.Com ens ataquen? Perquè jo? Com em puc protegir? Una distesa conferència que pretén transformar els punt més feble de la ciberseguretat d’una empresa, els usuaris, en actius valuosíssims del sistema de ciberseguretat.