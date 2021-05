L'Hospital Quirónsalud Barcelona i l'Instituto Clavel han fet en el darrer any 50 operacions amb un robot per a patologies de la columna vertebral. Es tracta del primer robot quirúrgic de columna de l'estat espanyol i un dels pocs que hi ha a Europa, segons han explicat els responsables d'aquests centres privats en una roda de premsa aquest dilluns per presentar la tecnologia. El director de l'Instituto Clavel, el doctor Pablo Clavel, ha destacat que el robot permet planificar "al mil·límetre" l'operació i que, amb l'alta precisió que ofereix, en una estructura tan delicada com és la columna, per on passa la medul·la, aconsegueixen la "màxima seguretat" per al pacient. Aquesta plataforma robòtica, Mazor X, ha tingut una inversió d'1,5 MEUR.

La degeneració de la columna o fractures vertebrals són algunes de les patologies que es tracten amb el robot. També està indicat per a escoliosis i biòpsies vertebrals en casos de tumors i s'està treballant perquè abordi altres patologies. "Si podem planificar exactament un tall a l'os de la vèrtebra, on a sota hi ha els nervis, qui millor que un robot per executar aquesta feina?", ha reflexionat el doctor Clavel. A més de la seguretat i la precisió, el robot permet un abordatge menys invasiu, de manera que també es redueix l'ingrés a l'hospital i el procés de recuperació del pacient, ha destacat el director territorial d'hospitals privats Quirónsalud a Barcelona, el doctor Germán Barraqueta.

Els cirurgians van fer la primera operació amb el robot de columna vertebral el març de l'any passat, però van haver d'aturar les intervencions davant de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19. Actualment s'estan fent entre tres i quatre operacions per setmana, de manera que se situen al voltant de 150 casos a l'any, ha indicat el doctor Clavel. Amb 50 operacions, són el grup d'Europa que més cirurgies de columna ha fet amb aquesta plataforma. Els robots s'han anat incorporant en els darrers anys en els quiròfans i ofereixen sobretot més seguretat i menys invasió en les operacions. Un dels més paradigmàtics és el robot da Vinci, amb diferents aplicacions clíniques.