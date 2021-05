La pandèmia de coronavirus ha provocat un gir radical cap a la vida virtual. En aquest context, les videotrucades s'han convertit en el principal mitjà de comunicació, tant per al treball com per a socialitzar. El que inicialment semblava un avantatge, ja no ho és tant. I és que algunes persones podrien estar desencadenant noves inseguretats en veure en excés el seu rostre. Això és el que assenyala un estudi de la Universitat d'Harvard juntament amb l'ajuda de l'Hospital General de Massachusetts. Els experts confirmen que, a causa d'aquest problema, han augmentat els pacients que busquen procediments estètics per a millorar la seva aparença.

Una pandèmia de dismòrfia

Per a extreure els resultats d'aquest estudi, es va realitzar un qüestionari a un total de 134 dermatòlegs. En ell es preguntava als experts sobre les consultes estètiques durant la pandèmia i si els seus pacients havien citat l'ús de videotrucade com una raó per a buscar atenció mèdica. Un total de 76 dermatòlegs (56,7%) van notificar un augment de pacients que buscaven consultes estètiques i 114 (86,4%) van afirmar que els seus pacients van citar les videotrucades com a raó. Els enquestats van explicar que les preocupacions més comunes dels pacients eren les arrugues de la part superior de la cara (77%). Li seguien les ulleres (64,4%), les taques fosques del rostre (53%) i la flaccidesa del coll (50%).

Quan se'ls va preguntar sobre els procediments estètics més sol·licitats des que va començar la pandèmia, el 94% dels dermatòlegs van assenyalar el bòtox També van esmentar que un gran nombre de pacients sol·licitaven injeccions de farciment dèrmic (82,3%) o tractament amb làser (65,4%).

Les cambres enganyen

Els investigadors destaquen que els principals objectius d'aquests pacients eren aconseguir que el seu nas fos més petita i els seus ulls més grans. Té molt sentit quan s'explica la forma en la qual les cambres frontals modifiquen l'aparença. Aquestes fan que les coses més pròximes a la lent -com el nas- semblin més grans i les que estan més lluny -com els ulls- més petites.

Un estudi de 2018 va trobar que un retrat a 30 centímetres de distància augmenta la grandària del nas en la fotografia un 30%, en comparació amb una imatge presa a 1,5 metres. Per tant, amb càmeres web que graven a distàncies focals més curtes, el resultat és una cara més arrodonida, amb un nas i un front més ample. Els experts expliquen que aquesta imatge distorsionada en la pantalla és la que porta als pacients a desenvolupar pensaments negatius sobre el seu físic. A més, afegeixen que aquests pacients, malgrat buscar procediments estètics, rares vegades estan satisfets amb els resultats i acaben en un cicle d'acte insatisfacció.

L'important component psicològic

Els metges disposen de moltes eines per a millorar l'aspecte d'una persona avui dia, però assegurar-se que aquestes tècniques s'utilitzen en les circumstàncies adequades és crucial. «És important, com a metges, que abordem els diferents aspectes del que podria estar passant per a saber quan animar a algú a parlar amb un professional de la salut mental o a obtenir el suport que necessita», explica Shadi Kourosh, autora principal de l'estudi, en Dermatology Times.

Deixant de costat els injectables i la cirurgia, aquesta experta proporciona alguns consells menys invasius que podem fer per a sentir-nos millor amb el nostre aspecte en la pantalla. Una bona il·luminació frontal pot ajudar, igual que mantenir una distància major amb la càmera o elevar el nostre monitor perquè no estigui més baix que la nostra cara.