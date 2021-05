Una nova tecnologia, que combina Intel·ligència Artificial amb senyals cerebrals i bases de dades, pot revolucionar la forma en què ens entenem a nosaltres mateixos, al mateix temps que posa en perill els secrets que mouen els nostres patrons cerebrals.

Segons els seus creadors, de la Universitat d'Hèlsinki, aquesta tecnologia, presentada el mes passat en The Web Conference 2021, representa un pas més cap a la computació conscient, capaç d'ajudar-nos a millorar i protegir la nostra relació amb la tecnologia.

La nova tecnologia combina ciències de la computació i tècniques de neurociència per a accedir i interpretar l'activitat elèctrica del nostre cervell, una font d'informació alternativa a la que registrem i expressem conscientment.

La tecnologia, encara que només s'ha provat de moment en l'avaluació de cares, té el potencial de descodificar les raons subjacents a moltes de les nostres decisions i preferències, que, sense que ens adonem, marquen els nostres comportaments i reaccions emocionals.

Aquesta interfície cervell-ordenador podria convertir-se en una eina per a entendre's millor a un mateix, destaca un dels seus creadors, Keith Davis, en un comunicat, encara que reconeix que encara queda molt temps abans que pugui sortir del laboratori.

Continuïtat

Aquesta recerca és continuació d'una altra anterior, realitzada en la mateixa universitat i publicada l'any passat, que va atorgar als ordinadors la capacitat de revelar els nostres pensaments.

Aquesta recerca anterior va demostrar que l'aprenentatge automàtic pot utilitzar l'activitat elèctrica del cervell per a reflectir en una pantalla d'ordinador el que una persona està imaginant, al mateix temps que ella ho percep en el seu pensament.

D'aquesta manera, va demostrar que la Intel·ligència Artificial pot aprendre quines cares d'altres persones ens semblen més atractives, analitzant les nostres ones cerebrals.

La nova recerca afegeix un component més per a desxifrar el laberint cerebral: té en compte el que altres persones pensen sobre el que nosaltres pensem.

Ho fa a través de l'així anomenat filtrat col·laboratiu, una tècnica que possibilita fer prediccions automàtiques sobre els interessos o pensaments d'una persona, mitjançant la recopilació de les preferències o pensaments de moltes persones similars.

Amb aquest recurs afegit, la nova tecnologia és capaç no sols d'observar les nostres ones cerebrals quan pensem en alguna cosa, sinó també de comparar aquestes preferències cerebrals amb les d'altres persones i d'anticipar-nos en una pantalla el que decidirem o triar.

Per exemple, si estem pensant en la cara que ens agradaria tingués una parella ideal per a nosaltres, la tecnologia observa les ones cerebrals que registrem en aquest moment imaginatiu, les compara amb dades arxivades d'altres persones, i és capaç de posar-nos davant la cara que pretenem, abans que puguem dibuixar-la en la nostra ment: prediu el rostre que trobaríem atractiu i ens el posa davant dels ulls en una pantalla.

Aquesta tecnologia és com una llàntia d'Aladí sofisticada: ens anticipa el que volem, abans fins i tot que ho hàgim fet conscient i formulat en la nostra ment.

Computació conscient

Aquesta tecnologia il·lumina una forma nova de computació conscient: converteix la interfície cervell-ordenador en una pròtesi per a aprofitar tot el nostre potencial personal.

Generalment, la computació conscient s'utilitza per a millorar la nostra relació amb la tecnologia, que moltes vegades provoca circumstàncies no desitjades.

Per exemple, l'apnea del correu electrònic: moltes vegades, contenim la nostra respiració quan mirem la nostra bústia. Un altre exemple: l'atenció parcial contínua, que experimentem quan naveguem amb diverses pantalles obertes alhora, en les quals només podem concentrar-nos superficialment.

La computació conscient, a través d'una sèrie d'eines (com la que ens indica l'estat del sistema nerviós mentre naveguem per Internet), pretén que recuperem la nostra plenitud cognitiva en un context tecnològic cada vegada més absorbent.

La nova tecnologia desenvolupada en la Universitat d'Hèlsinki va també en aquesta adreça: ens ajuda a aconseguir informació única sobre nosaltres mateixos, obtinguda de la nostra dinàmica cerebral, dels comportaments col·lectius i d'algorismes d'IA, capaços de posar-nos en una pantalla allò que ni tan sols sabem de nosaltres mateixos.

Potència social

Els investigadors destaquen també la importància d'aquesta tecnologia per a la indústria, sempre pendent de conèixer les preferències dels usuaris per a adaptar l'oferta a la demanda, fins i tot abans que es manifesti.

La nova tecnologia també resulta prometedora en aquest aspecte: no sols pot fer un seguiment minuciós del nostre comportament en xarxa (el que comprem, la qual cosa desperta el nostre interès…), sinó també de descobrir les emocions que estan darrere d'aquests comportaments i d'anticipar les seves manifestacions futures.

Representa tot un desafiament ètic, ja que planteja la necessitat de protegir les dades basades en ones cerebrals personalitzades perquè poden ser usats indegudament, bé amb finalitats comercials o d'una altra naturalesa, adverteixen els investigadors.