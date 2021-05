El Consorci de les Vies Verdes de Girona, entitat vinculada a la Diputació de Girona, posa a disposició dels usuaris de les rutes una nova aplicació dins el renovat projecte dels Secrets de les Vies Verdes. L’app es pot descarregar de manera gratuïta des del web www.viesverdes.cat/secrets i s’inscriu dins una estratègia de ludificació per fer possible que els visitants i els jugadors s’apropin, a través del joc, als elements patrimonials, culturals i naturals al voltant de les vies verdes de Girona.

L’aplicació serveix de guia per recórrer les noves rutes dels Secrets, que es van presentar fa dos mesos, fruit del treball conjunt amb els ajuntaments dels municipis i altres agents del territori.

Els nous Secrets proposats es localitzen actualment en set municipis: Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Amer, Anglès, Bescanó, Sarrià de Ter i Caldes de Malavella. Són rutes accessibles des de la via verda, per recórrer a peu o en bicicleta, que expliquen històries, llegendes i curiositats dels diferents municipis. L’aplicació es vincula a aquests set nous Secrets, i proposa jocs de preguntes, puzles i cerca d’objectes de realitat augmentada amagats en els diferents punts d’interès.

L’aplicació està disponible en català, castellà, anglès i francès i consta de diferents apartats: informació sobre cadascun dels Secrets, la ruta i els punts d’interès associats; un mapa on consultar la ubicació de l’usuari i veure les rutes corresponents als Secrets i les vies verdes; informació sobre el patrimoni relacionat amb el pas històric del ferrocarril per les vies verdes, i quatre jocs per descobrir els Secrets de les Vies Verdes. Els jocs disponibles faran les delícies d’usuaris de totes les edats. En algun s’hi pot començar a jugar fins i tot abans de visitar les rutes.

A mesura que s’avança en l’aplicació, es marquen els punts d’interès que s’han visitat i els que queden per visitar. A més, mentre l’usuari visita llocs i va resolent reptes a través dels jocs, va obtenint punts que li permeten entrar en un rànquing de puntuació i veure la seva posició respecte a la d’altres usuaris.

Tant l’aplicació com el conjunt dels Secrets són un projecte viu, en procés de creixement, amb l’objectiu d’anar introduint noves rutes per descobrir.

El projecte dels Secrets de les Vies Verdes s’ha realitzat en el marc del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: «Natura, cultura i intel·ligència en xarxa», un projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc de la RIS3CAT i del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i per la Diputació de Girona.

Contingut del joc

El joc del vol. Consisteix a fer avançar un personatge recollint objectes relacionats amb les vies verdes i esquivant bombes. El fons per on avança el joc és un dibuix dels diferents municipis on hi ha alguna ruta dels Secrets de les Vies Verdes. Aquest joc es pot fer tant abans de visitar les rutes com durant la visita o després.

Joc de preguntes. Una vegada es visita una de les rutes dels Secrets de les Vies Verdes s’activa un qüestionari amb preguntes sobre la zona, mitjançant el qual l’usuari pot aconseguir punts responent correctament a les diferents preguntes.

Puzles. A mesura que es van visitant els punts d’interès marcats en l’aplicació, es van desactivant puzles.

Joc de pistes. Consisteix a trobar els objectes de realitat augmentada que hi ha amagats en els diferents punts d’interès. Mentre l’usuari està seguint la ruta d’un secret, quan arriba a un punt d’interès pot activar la càmera del mòbil i comprovar si hi ha algun objecte amagat. Aquests objectes estan relacionats amb la història de la ruta i expliquen alguna llegenda o curiositat. A mesura que es van descobrint els objectes, s’obtenen pistes per saber on serà el següent objecte amagat.