La regidora de Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Figueres, Ester Marcos, ha assistit aquest dilluns a Barcelona a la presentació del Mobile Week Catalunya, que té com a objectiu apropar la tecnologia amb activitats per tots els públics a 18 territoris catalans. Figueres és una de les seus de la Mobile Week Catalunya 2021, la iniciativa impulsada per la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) juntament amb la Generalitat, que se celebrarà el mes de juliol.

La participació de Figueres en la Mobile Week Catalunya s’emmarca en la voluntat del Govern municipal de generar oportunitats en el creixent sector TIC i promoure i potenciar les empreses tecnològiques com ara la creació d’un hub tecnològic.

La regidora ha explicar que "des de l'Ajuntament de Figueres, apostem per celebrar la Mobile Week a la nostra ciutat amb la intenció de crear un espai de reflexió sobre l'impacte i els usos de la tecnologia en el nostre dia a dia" i ha afegit que "pocs esdeveniments poden ser tant transversals com aquest, doncs hi tenen cabuda des dels perfils més professionals, i persones de totes les edats, perquè poden trobar en la tecnologia eines i utilitats per les seves necessitats i inquietuds quotidianes".

La presentació ha comptat amb la intervenció del Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, que ha fet un reconeixement especial als alcaldes i alcaldesses, als municipis i les comarques “que han entès que la tecnologia, és un accelerador del progrés; un aliat imprescindible en la millora de les seves viles i ciutats”. Puigneró ha remarcat la importància de la tecnologia que “avui pot permetre millorar i molt, la governança de les ciutats, però també desenvolupar una nova economia digital que permeti crear oportunitats i arrelar-nos en el territori”.

Els representants dels territoris han estat els protagonistes de la presentació d’avui, destacant cadascun d’ells les activitats, en forma de tallers, conferències i taules rodones, que tindran lloc als seus territoris durant aquest estiu.

Durant les setmanes del 21 al 27 de juny i del 5 a l’11 de juliol, els 18 territoris de tota Catalunya impulsaran l’empoderament i alfabetització digital dels seus ciutadans, plantejant diferents espais de reflexió i participació que permetran adquirir eines i coneixements per afrontar el nostre present digital més informats i capacitats. Mobile Week Catalunya compta amb el suport de CaixaBank i Damm.