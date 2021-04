La startup catalana Silt crea un sistema basat en intel·ligència artificial per verificar la identitat de l'usuari en 6 segons i sense fotos

La startup catalana Silt, amb seu a Barcelona, ha creat un sistema basat en intel·ligència artificial que verifica en menys de sis segons la identitat d'un usuari quan vol accedir a una aplicació, sense necessitat d'haver de fer una foto ni escanejar el DNI cada vegada. L'objectiu és evitar pèrdues de fins al 50% d'usuaris que no s'acaben registrant en el moment de demanar fotografies de la seva documentació.

Silt ha estat beneficiària de l'ajut Startup Capital d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Coneixement. La startup ha rebut 75.000 euros que podrà destinar a finançar les activitats derivades de l'execució del pla de negoci inicial, com per exemple cobrir despeses de personal, invertir en material i equipaments, llogar espais, elaborar estratègies de comercialització i comunicació així com rebre l'assessoria d'un mentor acreditat per ACCIÓ.

La startup catalana posa a disposició d'altres empreses la seva tecnologia "per actuar com una passarel·la segura de verificació", segons un dels fundadors de Silt, Marc Pérez. "De la mateixa manera que no donem la targeta de crèdit a qualsevol web o aplicació, creiem que cal un repositori on guardar les dades en un lloc segur: som com el PayPal de les verificacions", subratlla.

Pérez explica que "la idea de crear la startup va sorgir perquè com a usuaris ens trobàvem que havíem de pujar els nostres documents personals a més de 10 empreses, i ja no sabíem qui tenia la nostra informació personal ni com es guardava". "El nostre objectiu és que l'usuari confiï en un servei perquè utilitza la nostra tecnologia", apunta.

L'usuari només cal que faci una fotografia al seu DNI i una selfie la primera vegada que accedeix al sistema de verificació de Silt i posteriorment ja no caldrà tornar a fer aquest procés en cap altra aplicació que utilitzi la seva tecnologia. La startup ha desenvolupat algoritmes de machine learning que permeten, gràcies a la intel·ligència artificial, detectar a través de la càmera del mòbil si la persona que es vol verificar és la mateixa que la que surt al DNI.

D'aquesta manera, posteriorment l'usuari només cal que iniciï sessió i l'empresa pot verificar-ne la seva identitat en només sis segons i sense necessitat de fer una revisió manual, un procés que pot arribar a trigar més d'un dia en alguns casos. La startup dirigeix la seva solució a empreses del sector financer, de mobilitat compartida, de lloguer de cotxes, immobiliari, 'check-in' d'hotels de fires o repartiment a domicili.

Fundada a finals del 2019, l'empresa va acabar el desenvolupament de la tecnologia el 2020 durant la pandèmia i ara es troba en la fase de comercialització. La startup, arran de la pandèmia de la Covid-19, ha adaptat aquesta tecnologia per aplicar-la al sector hoteler amb l'objectiu d'agilitzar els processos de 'check-in' i evitar cues. A més, també ha creat una solució per verificar autònoms i empreses de manera automàtica.