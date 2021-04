La Intel·ligència Artificial ressuscita a Einstein

La productora de contingut d'àudio Aflorithmic i els creadors d'humans digitals UneeQ, han col·laborat per a crear la primera versió digital d'Albert Einstein.

Digital Einstein és una recreació realista del famós científic, que encarna la seva personalitat i coneixement multiplicats pel poder de la IA conversacional, destaquen els seus creadors.

Mort en 1955, Albert Einstein és el científic més important, conegut i popular del segle XX. Ara és possible sentir-ho parlar com ho feia en vida i fins i tot, en el futur, fer-li preguntes que ens ajudaran a entendre millor la Física del seu temps.

La veu és tota una proesa: ha estat recreada utilitzant una tecnologia de clonació basada en Intel·ligència Artificial. Ha utilitzat àudios històrics del geni alemany per a aconseguir una imitació del que va ser la seva veu.

Els protagonistes d'aquest desenvolupament asseguren que és la màxima expressió de la Intel·ligència Artificial: ha utilitzat un motor de coneixement computacional avançat, capaç d'interactuar amb persones reals, per a retornar-li la vida a Einstein.



Imatge realista

A aquesta capacitat cognitiva, els creadors han afegit una representació humana de primera categoria: atorga al personatge un aspecte realista que facilita la comunicació amb aquesta versió digital d'Einstein.

Tot està pensat per a aconseguir una experiència de comunicació plenament satisfactòria per als usuaris d'aquesta tecnologia.

En primer lloc, es tracta d'un personatge basat en els trets de caràcter que atribuïm a Einstein: parla en anglès amb accent alemany i s'expressa de manera afable. La seva manera de parlar aparenta un sentit de l'humor sec.

La IA aplicada a la capacitat de parlar permet al personatge expressar-se com si reflexionés sobre el seu propi coneixement en interactuar amb els usuaris.

En segon lloc, respon en poc temps a les qüestions que se li plantegen, la qual cosa fa l'efecte a l'usuari que realment s'està conversant amb el famós científic.



Ràpida resposta

Aquest efecte s'ha aconseguit sincronitzant les expressions de la versió digital amb la veu del personatge gairebé en temps real: respon en menys de 3 segons a les qüestions que se li plantegen.

Els desenvolupadors expliquen que, en realitat, no han clonat la veu d'Einstein com a tal, sinó que s'han inspirat en enregistraments originals i pel·lícules per a aconseguir una imitació convincent.

La veu, reconeixen els seus creadors, va ser modulada amb l'ajuda d'un actor, cosa que significa que, a més d'un dispositiu de IA, aquesta invenció té una contribució humana.

També que la recreació de la veu no és perfecta, degut particularment a la mala qualitat dels enregistraments d'àudio antigues.

Per aquest motiu, es proposen crear una nova veu per a Einstein que, encara que mai podrà ser l'original, acabarà sent la que tots els usuaris reconeguin com la del geni alemany.



Un model de futur

Els desenvolupadors destaquen que aquesta experiència mostra el camí cap al que pot ser la IA conversacional i va molt més allà dels chatbots, les aplicacions programari que simulen mantenir una conversa mitjançant respostes automàtiques.

Replicant versions digitals de personatges històrics, pensen que és possible obtenir potents beneficis educatius, ja que aquesta experiència aconsegueix un aprenentatge més atractiu i complet.

També pensen que a través d'aquesta tecnologia es milloraran les relacions comercials i socials, així com podrà combatre's la solitud gràcies a la IA conversacional.

Hi ha un altre aspecte important a tenir en compte per al desenvolupament d'aquesta IA aplicada a la replicació de personatges històrics: les llicències d'ús.

En el cas d'Einstein, els drets estan representats per la Universitat Hebrea de Jerusalem, que forma part del consorci tecnològic creador de la versió digital del geni alemany.