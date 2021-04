Consells d'experts per optimitzar la connexió via wifi a les llars

Consells d'experts per optimitzar la connexió via wifi a les llars

Una bona connexió WiFi a les llars s'ha convertit en un requisit imprescindible. L'augment del teletreball, l'educació a distància i la utilització de les plataformes de contingut digitals com a part vital de l'entreteniment han fet que Internet sigui un bé de primera necessitat i per treure-li el màxim partit és important optimitzar la connexió que tenim dins de la llar.

Diversos estudis duts a terme durant l'últim any han posat en relleu el brutal increment de consum de dades en els habitatges. Al cap de poc temps de l'inici del confinament a Espanya, l'abril de 2020, Telefònica va revelar que en un sol mes el creixement del trànsit a Internet va ser equivalent al de tot l'any anterior.

D'altra banda, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) reflecteix en un estudi recent que durant 2020 el nombre d'usuaris d'Internet ha augmentat en un milió, arribant fins a un total de 32,8 milions. Aquest mateix informe detalla que el 93,2% de les persones d'entre 16 i 74 anys ha utilitzat la xarxa en els últims tres mesos del 2020, superant en 2,5 punts la xifra de percentatge pel que fa al mateix període de l'any anterior.



Les recomanacions dels experts

El WiFi és el mètode de connexió predilecte dels usuaris, com demostra el fet que el 50% del trànsit mundial d'Internet es produeix a través de WiFi. Veient aquestes dades, resulta evident que una connexió WiFi ràpida i de qualitat és vital en qualsevol llar avui dia. En aquest context, els experts de la companyia Devolo ofereixen una sèrie de consells per treure-li el màxim partit.

Evidentment, el primer pas per tenir una bona connexió WiFi és que la mateixa connexió a Internet que l'usuari contracti també ho sigui, i és molt important fixar-se en diversos aspectes a l'hora de triar el tipus de línia i l'operadora. Per començar, els experts recomanen comprovar si en el domicili hi ha cobertura per instal·lar fibra òptica, ja que aquesta tecnologia és en general molt més ràpida que l'ADSL.

A més, la fibra òptica sol oferir velocitats simètriques -una velocitat de pujada equivalent a la baixada-, la qual cosa també suposa "un enorme avantatge" respecte a l'ADSL. El següent és fixar-se en la velocitat en megabytes (MB) i contractar un pla que s'adeqüi a l'ús que se li va donar. Per exemple, per visualitzar continguts en línia en alta definició o descarregar arxius de grans dimensions convé optar per les velocitats més altes possibles.



El router és un element clau

Per a molts usuaris, el problema sol ser l'abast del 'router'. Això es detecta fàcilment si el WiFi és massa lent o la connexió es perd constantment. Quan això passi és important comprovar on està ubicat el 'router', ja que moltes vegades es troba allunyat en un racó, darrere d'algun moble o objecte o fins i tot al soterrani o les golfes. Per evitar aquests problemes, l'ideal és col·locar-lo en un espai central de la casa i en una posició poc elevada (per exemple, a sobre d'una taula).

També és important evitar que el 'router' estigui bloquejat per altres objectes que estiguin davant d'ell o al seu voltant. En cas que el 'router' compti amb antenes, aquestes es poden orientar en diferents angles per millorar la recepció. Finalment, els experts expliquen que si el router és antic el millor és canviar-lo, tenint en compte els següents criteris.

El nou model hauria de suportar l'estàndard WiFi maig (WiFi ac), que és més ràpid que la versió anterior (WiFi 4, WiFi n). Un altre element per tenir en consideració és la banda: és millor optar per la de 5 GHz, ja que la 2,4 GHz està sobrecarregada en moltes àrees urbanes. No obstant això, cal tenir en compte també si els dispositius que s'utilitzen a la casa -com el 'smartphone', portàtil o tauleta- són compatibles amb l'estàndard de l'WiFi 5, ja que en cas contrari no funcionaran amb aquests receptors.



Solucions per salvar obstacles

En moltes llars hi ha obstacles com parets, sostres o separacions entre diferents habitacions que dificulten la connexió entre el 'router' i els receptors WiFi ( 'smartphones', 'tauletes', portàtils, etc). El problema d'aquests obstacles és que el senyal es frena i la connexió és més lenta i de pitjor qualitat, fins i tot perdre completament. Per solucionar això en distàncies curtes el millor és utilitzar un repetidor WiFi.

No obstant això, en el cas d'habitatges grans o distàncies grans no és adequat utilitzar repetidors, tenint per a això altres solucions que són més eficaços, com és el cas dels adaptadors Powerline. La clau d'aquests dispositius és que utilitzen el mateix circuit elèctric de la casa com si fos un extens cable de dades. D'aquesta manera, els obstacles com les parets i els sostres desapareixen. "A més, la seva instal·lació és d'allò més senzilla, només cal endollar l'adaptador, esperar i llest", detallen els experts.

Per donar amb l'adaptador perfecte, hi ha diferents opcions en funció de la mida de l'habitatge que donaran la solució perfecta, adequada a l'espai. La companyia Devolo compta amb dispositius que s'ajusten a cada situació. Així, en el cas d'apartaments i habitatges petits amb problemes de cobertura WiFi l'empresa ofereix Devolo WiFi Repeater + ac, un potent repetidor que està disponible des de 69,90 euros.

Per residències de mida mitjana, com a habitatges unifamiliars o pisos amplis amb diversos dormitoris i parets de gran gruix, l'usuari necessitaria una mica més de potència, de manera que una opció que encaixa a la perfecció és Devolo Magic 1 WiFi Starter Kit, que ve amb dos adaptadors Powerline i està disponible des de 149,90 euros.

Finalment, si el que es busca és millorar la connexió WiFi en un habitatge de grans dimensions, amb diverses plantes i una distribució extensa, l'opció ideal és Devolo Mesh WiFi 2 Multiroom Kit. Aquesta solució destaca per incloure tres adaptadors, els quals són tots WiFi, i està disponible a un preu de 369,90 euros.