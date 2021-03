Creix el consum d'Internet per buscar referències sexuals

Creix el consum d'Internet per buscar referčncies sexuals

L'especialista en educació sexual per a infants i adolescents Laura Ferrer alerta que la pandèmia ha fet augmentar el consum d'Internet en aquestes franges d'edat per buscar referències sexuals. Davant el perill que això comporta, des del servei gratuït Infosex de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà fa una xerrada mensual on parla de sexualitat. Amb el mateix objectiu, també visita diferents centres educatius de Figueres.

Aquest mes de març ha sigut el torn de la sexualitat femenina i el tabú que encara l'envolta. «Les persones que tenen penis i les que tenen vulva tenen una relació diferent amb els seus genitals», indicava aquesta setmana en la sessió virtual que van seguir una trentena de persones. «La base per parlar de sexualitat femenina és conèixer la vulva i les seves parts», deia mentre mostrava una vulva de tela i convidava els espectadors a nomenar les diferents parts d'aquesta.

Un altre aspecte que remarca l'experta és saber-ho comunicar, «és important que el llenguatge no ens faci sentir malament». En aquest sentit, exemplificava amb el nom de «llavis majors i menors» en comptes del nom més adequat de «llavis externs i interiors», el qual trenca amb l'estigmatització d'uns cànons establerts i evitar complexes.

Ferrer mostra als adolescents també el pes del patriarcat en l'anatomia femenina. «Moltes parts de la ginecologia tenen noms d'homes, com trompes de Fal·lopi, que és un home que va torturar moltes dones, primer mortes i després vives; les glàndules de Skene o el punt G». Per contra, explica com s'ha d'aprendre a dir «trompes uterines, perquè són de l'úter, o glàndules ejaculatòries, perquè són la seva funció».