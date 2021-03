Google va bloquejar quasi 100 milions d'anuncis sobre la Covid el 2020

El cercador Google va bloquejar l'any passat més de 99 milions d'anuncis que estaven relacionats amb la covid-19, després de detectar que es tractava de tractaments "miraculosos", de màscares -en els temps de més escassetat- i fins i tot dosi de vacunes falses.

Google España ha donat aquest dimecres a conèixer l'informe sobre 'Seguretat de la publicitat 2020', en el qual constata que l'any passat ha representat un veritable "banc de proves" a causa de la pandèmia mundial causada pel SARS-CoV-2 i als processos electorals en diversos països. L'empresa ha subratllat en l'informe que quan sorgeixen esdeveniments mundials importants, com la pandèmia, els delinqüents tracten d'aprofitar-se de les persones que naveguen per la xarxa, i en aquest sentit ha constatat que l'any passat van augmentar la publicitat "oportunista" i els comportaments fraudulents dirigits a enganyar els usuaris.



Segons Google, els delinqüents recorren cada vegada més a l'encobriment a hora de promoure negocis virtuals inexistents o publicar anuncis d'estafes telefòniques, amb l'objectiu de sortejar les eines de detecció d'aquest cercador o per a atreure als consumidors "desprevinguts" fora de les seves plataformes per a estafar-los. En l'informe, el cercador assegura que en l'actualitat està ja verificant als seus anunciants en més de vint països i que ha començat a publicar el nom i la ubicació de l'anunciant en una funció denominada "sobre aquest anunci" que permet als usuaris saber qui està darrere de cada anunci i prendre les decisions oportunes.

Les seves dades revelen que en 2020 el cercador va bloquejar la publicació de més de 99 milions d'anuncis relacionats amb la crisi a causa de la pandèmia; però es van bloquejar o es van retirar prop de 3.100 milions d'anuncis per violar les normes de l'empresa i es va restringir la publicació d'altres 6.400 milions d'anuncis.

L'empresa ha aclarit que les restriccions de la publicitat han d'adaptar-se a la ubicació i a les lleis locals perquè els anuncis aprovats només es mostrin on sigui apropiat, regulat i legal. I cita per exemple que l'empresa exigeix a les farmàcies en línia que duguin a terme un programa de certificació i una vegada que estan certificades només es mostren els seus anuncis als països on es permet aquesta venda "en línia" de medicaments amb recepta.