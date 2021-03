Twitter llançarà a l'abril un servei d'àudio

La xarxa social Twitter llançarà a l'abril Spaces, el seu servei d'àudio en el qual qualsevol persona podrà crear les seves pròpies converses públiques i que competirà amb la popular Clubhouse.

L'empleat de Twitter i gestor del compte @akkhosh, que s'identifica únicament com "Alex" i al qual l'empresa ha designat com el seu primer amfitrió de Spaces, va dir en una entrevista que aquest servei estarà disponible el mes d'abril.

Twitter portava anunciant públicament el llançament d'Spaces des de feia setmanes, i al febrer comptava ja amb 1.000 usuaris que el provaven en la seva versió beta (prèvia al llançament). L'objectiu de la xarxa social és que el servei competeixi de tu a tu amb Clubhouse, que en els últims mesos ha guanyat gran popularitat especialment després de les entrevistes a figures com el conseller delegat de Tesla, Elon Musk, i el cofundador i màxim responsable de Facebook, Mark Zuckerberg.

Clubhouse és una mescla d'una conferència virtual i un podcast interactiu en el qual els usuaris poden crear sales per poder debatre -en principi sobre qualsevol tema- mitjançant àudio i amb fins a 5.000 persones en temps real. La xarxa social actualment limita el nombre d'usuaris a través de dos mecanismes: només està disponible per a dispositius Apple i a més usa un "principi d'invitació", és a dir, només aquells que són convidats per un usuari existent poden tenir veu. Tots dos factors comporten que sigui principalment usada per celebritats, polítics i figures destacades dels mitjans de comunicació.