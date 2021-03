Instagram no para de créixer a Espanya mentre Facebook s'estanca

Facebook i Instagram són les dues xarxes socials favorites dels espanyols, però el nombre d'usuaris s'ha estancat en el cas de la primera, oscil·lant entre els 20 i els 22 milions en els últims sis anys, dada que contrasta amb el creixement que ha experimentat la xarxa social de fotografia des de 2015.

La VII edició del 'Estudi sobre l'ús de xarxes socials a Espanya' de l'agència de màrqueting digital The Mitjà social Family recull que el nombre d'usuaris totals de Facebook a Espanya s'ha estancat en 22 milions, xifra que ja va registrar durant l'edició de 2015 de l'informe.

A més, els seguidors de la xarxa social de Mark Zuckerberg s'estan fent grans: augmenten un 6% els perfils de 40 a 65 anys i descendeixen un 7% els de 18 a 39 anys. També predominen els usuaris femenins en la plataforma, amb una major representació de casades. I ciutats com San Cristóbal de La Laguna, Dos Hermanas, Sant Sebastià, Sabadell, Terrassa, Lleida, Marbella, Còrdova, Vitòria-Gasteiz i Valladolid experimenten un major creixement en volum de perfils en l'últim any.

Per part seva, Twitter continua perdent pes a Espanya: acumula 4,1 milions d'usuaris, 300.000 menys que en 2019. No obstant això, els perfils de la xarxa de 'microblogging' creixen un 1,2% en les 50 ciutats més poblades. Les urbs on Twitter té major penetració per usuari són Granada, Madrid, Sevilla, València i Barcelona.

De totes les xarxes socials analitzades, la que més ha vist créixer la seva comunitat ha estat Instagram, que ha passat de 7,4 milions comptes en 2015 a 20 milions en 2020 (un 25% més sol durant l'últim any). El 56% dels seus perfils es localitzen en les 50 ciutats espanyoles més poblades, i el fet que la majoria d'ells tinguin entre 18 i 39 anys la converteix en la xarxa social preferida dels 'millennials'. Madrid, Granada, Barcelona, València o Santa Cruz de Tenerife són les urbs on es troba la major proporció d'usuaris.

L'agència de martketing digital ha inclòs també LinkedIn en el seu informe. La xarxa social professional acumula 14 milions d'usuaris registrats a Espanya (663 milions a nivell mundial) i és una excel·lent eina de captació de negoci, talent i marca personal. L'usuari tipus de LinkedIn a Espanya és home, amb una edat que se situa en la franja d'entre 25 a 34 anys i amb més d'onze anys d'experiència, que treballa en una empresa de menys de 500 treballadors situada a Madrid o Barcelona.