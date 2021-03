La pròxima novetat de WhatsApp: arriben les imatges que s'autodestrueixen

WhatsApp treballa actualment en el desenvolupament de la nova funció d'imatges que s'autodestrueixen, que permet que els usuaris enviïn fotografies que s'esborren automàticament quan l'usuari surt de la conversa.

La funció, que de moment es prova en versions futures de la 'app' de WhatsApp per a Android i iOS, presenta un funcionament similar al dels missatges directes d'Instagram Direct, on la característica ja està present, com ha informat el portal especialitzat WABetaInfo, que l'ha descobert.

L'opció d'autodestrucció pot seleccionar-se en el procés d'enviar una imatge mitjançant una icona situada en la part inferior esquerra. En prémer-ho, avisa a l'usuari que "aquest arxiu desapareixerà" quan abandoni el xat.

Les persones que reben una imatge amb autodestrucció reben una miniatura difuminada en les converses, i abans d'obrir-les, també se'ls mostra el missatge d'advertiment sobre la seva eliminació.

Els missatges que s'autodestrueixen no poden compartir-se fora de l'aplicació i, de moment, WhatsApp no ha implementat mecanismes per a evitar que els usuaris facin captures de pantalla mentre les visualitzen, encara que la funció segueix en desenvolupament i encara no pot utilitzar-se.