Usuaris de WhatsApp reben una trucada perduda de l'any 1970

WhatsApp ha solucionat un error tècnic de la seva aplicació que ha afectat a alguns dels seus usuaris als qui unes certes trucades de veu perdudes els han aparegut amb la data de l'1 de gener de l'any 1970.



L'error de WhatsApp va començar a afectar usuaris de WhatsApp a finals del passat mes de gener, com ha deixat constància a través de Twitter la periodista de la BBC Stephanie Hegarty.





So yesterday on whatsapp a friend called me from the 1970s... at 1am.??Wish I'd answered. ?? (Thoughts on this internet geeks?) pic.twitter.com/c99U7rr10I — Stephanie Hegarty (@stephhegarty) January 22, 2021

Els usuaris van començar a denunciar aquest problema fa setmanes però s'han mantingut fins a l'actualitat, i aquest diumenge encara hi havia usuaris que reportaven haver rebut trucades de veu perdudes de l'1 de gener de 1970, com és el cas deWhatsApp ha assegurat que es tracta d'un "error inofensiu en com es calculava la data en trucades perdudes sense connexió", i ha fet èmfasi en el fet que, com ha informat la companyia en un comunicat remès aEl problema de l'aparició de dates de 1970 en WhatsApp es deu a l'ús del, un sistema "que utilitzen moltes organitzacions" segons la companyia. UNIX va ser creat l'any 1969, la qual cosa explica la data mostrada als usuaris.L'erroen l'última actualització de WhatsApp, com ha confirmat la companyia, que ha recomanat als usuaris que utilitzinAquesta fallada ja es va produir l'any 2015 entre alguns usuaris de la xarxa social, que veien la data de les publicacions de la seva 'feed' canviada a gener de 1970, com recull el portal