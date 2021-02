"La tecnologia i la innovació no entenen de gèneres"

Es va graduar en Multimèdia el 2017 per la UVic i actualment treballa en el terreny de la intel·ligència artificial per a una startup tecnològica de medicina i salut situada al parc tecnològic Qatar Science & Technology Park de Qatar Foundation. A nivell professional ha col·laborat com a dissenyadora d'experiència d'usuari en diverses startups i en projectes internacionals com Zara.

- Perquè va triar una carrera tan tecnològica com la seva?

- Amb el boom dels smartphones es va obrir un nou mercat de possibilitats, va ser el moment en què molts vam tenir clar que l'era digital havia vingut per quedar-se. Entre les noves carreres que en van sortir hi havia Multimèdia, que involucrava intentar aprendre i descobrir tot el que envoltava aquesta nova era més digital i interactiva. Tot estava per fer i definir, i les possibilitats que es plantejaven eren immenses.

- Què es pot fer perquè hi hagi més dones que es decantin per la tecnologia?

- Fan falta referents. Si penses en el món de la tecnologia i la innovació i preguntes a la gent, la majoria de referents que venen al cap són masculins. Encara tenim els grans gurus tecnològics com a figures masculines, però també n'hi ha moltes de femenines, tot i que costa més que ocupin espais principals a les portades. A poc a poc les coses van canviant, però encara queda un llarg camí per recórrer

- Quina feina fa actualment?

- Actualment estic treballant per una startup del sector mèdic, Rimads, que forma part del projecte de Qatar Foundation. Lidero la part d'experiència d'usuari, que consisteix en com la gent interactua amb les interfícies digitals i la tecnologia. Actualment estem desenvolupant una intel·ligència artificial, Avey, per facilitar l'accés a un diagnòstic mèdic. La idea és que qualsevol persona, des de qualsevol lloc del món, pugui tenir accés a un diagnòstic mèdic precís de forma gratuïta.

- Ha notat mai una mirada o un comentari de desaprovació pel fet de ser dona exercint la seva feina?

- No en el sentit literal, però sí que a vegades costa més guanyar-te la confiança o tenir llocs de més responsabilitat. Encara és una realitat que les dones cobren menys que els homes, esperem que no per gaire temps més.

- Què li diria a una noia que s'estigui pensant fer una carrera com vostè? Com l'animaria?

- Si en tens ganes, si t'apassiona, llença-t'hi. La tecnologia i la innovació no entenen de gèneres, i fan falta més dones, més mirades i més presències femenines. L'àmbit digital és un sector amb infinites possibilitats. Les feines que existeixen avui segurament seran molt diferents el dia de demà, i tot això requerirà perfils diversos. Hem d'avançar cap a una societat més inclusiva i igualitària, i perquè això sigui possible, es necessitaran dones també al capdavant.