Invents de dones que ens han canviat la vida

Si algú li hagués dit a Hedy Lamarr, enginyera i actriu austríaca d'espectacular bellesa, que la tecnologia de commutació de freqüències que va desenvolupar el 1940 contribuiria, anys més tard, a la creació de les tecnologies wifi i bluetooth, segurament ella... s'ho hauria cregut i se n'hauria sentit molt orgullosa. I és que la seva feina incansable, igual que la de l'espanyola Ángela Ruiz Robles per crear el primer 'llibre electrònic', i la de moltes altres dones han donat com a fruit invents genials sense els quals avui la nostra vida seria una mica menys senzilla. Els bolquers d'un sol ús, la serra circular, el netejaparabrises, sens dubte no els esmentem tots, però des d'aquestes línies hem volgut rendir un homenatge a algunes de les inventores més brillants de tots els temps recordant les seves històries. ¿Ens acompanyeu a conèixer-les?

Ángela Ruiz Robles: el llibre electrònic

Aquesta mestra de Villamanín (Lleó) ho tenia clar: necessitava alguna cosa que donés moviment i interactivitat als seus llibres de text per motivar més els alumnes. ¿El resultat? La primera enciclopèdia mecànica amb botons, llums i seccions desplaçables. El seu enginy va quedar registrat a l'oficina de patents el 7 de desembre de 1949 i avui es coneix com a llibre electrònic.

Hedy Lamarr: Wifi i Bluetooth

La pel·lícula Èxtasi la va llançar a la fama (i a la polèmica, era l'any 1932 i per primera vegada una dona despullada apareixia a la gran pantalla). Considerada la dona més bonica de la història del cine, Hedy va ser, a més, una enginyera i inventora brillant que va desenvolupar la tècnica de commutació de freqüències que uns quants anys més tard donaria lloc al wifi i al bluetooth.

Marion Donovan: el bolquer

Filla d'inventor, Marion va créixer envoltada de nous enginys, per això no resulta estrany que tingui

20 patents. A aquesta llicenciada en literatura anglesa se li van acudir el fil dental, la sabonera i... ¡el bolquer d'un sol ús! Conscient de la feina que portava rentar els de tela, va confeccionar el primer a partir d'un tros de niló que va obtenir d'un paracaigudes.

Tabitha Babbitt: serra circular

A aquesta nord-americana li devem el bricolatge tal com el coneixem avui dia. El 1820 ella va inventar un serra circular que funcionava com una filosa i que facilitava la feina de tallar fusta. Però no va ser pionera només en això. Tabitha a més era 'shaker', membre d'una comunitat religiosa que defensava la igualtat absoluta de sexes.

Mary Anderson: netejaparabrises

Avui dia no podem imaginar el que suposava al 1916 conduir sota la pluja. Va ser aquell any que a Mary Anderson, promotora immobiliària, ranxera i viticultora, se li va acudir muntar per primer cop en un cotxe un braç mecànic que activat pel conductor netejava les llunes de l'aigua de pluja. Sens dubte un dels invents més pràctics de la història.