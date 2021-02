Igualtat de gènere, també per liderar

La igualtat de gènere ha anat avançant en tots els àmbits, també en l'industrial i empresarial, però encara queda camí per recórrer. En especial, pel que fa referència als llocs directius. Per això, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç espanyoles organitzen del 3 al 5 de març la primera edició de Barcelona Woman Acceleration (BWA).

Un esdeveniment en línia i gratuït –retransmès des de les instal·lacions de Televisió Espanyola– que neix amb l'objectiu de promoure la participació plena i la igualtat d'oportunitats de la dona en el sector a nivell local i global. En total seran nou sessions de debat, amb 50 speakers, a més d'una sessió de formació que es podrà seguir des de la pàgina web www.barcelonawa.com.

Aquest esdeveniment, que busca convertir-se en una referència de valor afegit per avançar cap a la igualtat de gènere, està dividit en diverses àrees temàtiques. En primer lloc, Btalent, que obrirà dimecres BWA amb la taula rodona L'alta direcció en femení, que analitzarà de quina manera la societat ha de facilitar l'aportació de talent de la dona, la governança empresarial i com aconseguir l'equiparació de gènere. En aquest sentit, s'apuntaran algunes preguntes crucials, entre elles ¿per què segueix sent escassa la presència de dones en la direcció de les companyies? o bé ¿quina és la millor manera d'eliminar l'anomenat sostre de vidre?

Dimecres mateix, ja dins de Btech, es desenvoluparà un debat sobre l'ensenyament i la bretxa de gènere en les professions tecnològiques. L'objectiu és esbrinar per què segueix sent escassa la presència de les dones en tantes carreres STEM. Aquest acrònim anglosaxó, que identifica les àrees de coneixement de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques cada vegada té més rellevància en el món dels recursos humans. Tot i això, segueix existint un gap en la incorporació del talent de la dona a aquestes disciplines.

Jornada completa

El dijous 4 serà el dia més intens de BWA amb quatre taules rodones. La primera, La dona líder en una gestió global (Bleader), mostrarà com cada vegada són més les dones que decideixen ser les protagonistes de la seva pròpia vida i que, amb la seva empremta, canvien el pas de les organitzacions i es converteixen en tot un referent. Una altra gran pregunta que miraran de respondre les participants en aquest debat és si en realitat existeix un estil diferent de governança que caracteritzi homes i dones.

A continuació, vindrà Bglobal, amb un debat sobre els conflictes culturals en el món i el paper que juguen les dones, moltes vegades víctimes col·laterals. També Bequal, que abordarà la problemàtica dels rols de gènere en la societat, una realitat que es detecta en tots els sectors i edats. La taula rodona d'aquest apartat serà un homenatge del BWA a aquelles dones pioneres que fa molts anys enrere van obrir camí, construint somnis llavors inabastables des de cadascuna de les seves parcel·les d'interès.

Per acabar la jornada, Bstart-up aprofundirà en el paper de la dona en l'ecosistema emprenedor de base tecnològica i es qüestionarà de quina manera afavorir la incorporació de la dona en la nova economia, un camp en el qual es troba en desigualtat.

Mirada al futur

La jornada final, la de divendres, estarà dedicada a les esperances de canvi. A Bsocial es posaran sobre la taula conceptes com la solidaritat i la sostenibilitat, entenent el compromís social i els valors com una manera de contribuir a fer un món millor i més just. En la taula rodona Compromís i Acció Social s'analitzarà com es pot conjugar de manera voluntària la pràctica empresarial amb el compromís amb el conjunt de la societat.

A Bchange s'abordarà el canvi climàtic i com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la protecció mediambiental s'han de convertir en la gran prioritat d'aquesta nova societat per combatre l'escalfament global i evitar el desastre ecològic. En el debat Una dècada per a l'acció, experts en governança mundial conversaran sobre les perspectives que s'obren en els pròxims anys per al progrés de la justícia social, per a l'equitat i per a la salvaguarda del medi ambient, quan estem en ple compte enrere respecte al límit planetari de l'any 2030.

I abans de donar per acabada la primera edició de Barcelona Woman Acceleration, Bfuture mirarà cap endavant per imaginar tot el que està per venir. Perquè, tal com remarquen des de l'organització de l'esdeveniment, per fer realitat el futur, abans hem de ser capaços d'imaginar-lo.