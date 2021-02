Dones i STEM, propostes per aconseguir l'equilibri de gènere

Les STEM (Ciència-Tecnologia-Enginyeria i Matemàtiques, per les seves sigles en anglès) són en l'actualitat un dels motors de les economies avançades del planeta, però segons l'Institut de la Dona, les treballadores del sector STEM a penes suposen el 29% dels treballadors d'aquesta àrea. Un dels problemes ve de la poca representació femenina en aquests estudis universitaris, en proporcions per sota del 25% respecte als homes.

L'informe de la UNESCO Desxifrar les claus: l'educació de les dones i les nenes en matèria de STEM,

afirma que només el 35% dels estudiants matriculats en les carreres vinculades a les STEM en l'educació superior són dones, i s'han assenyalat diferències en aquestes disciplines. Només el 3% de les estudiants de l'educació superior, per exemple, escullen realitzar estudis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquestes desigualtats de gènere són més alarmants si es considera que, en general, les carreres vinculades amb les STEM constitueixen els llocs de treball del futur, la força motriu de la innovació, del benestar social, del creixement inclusiu i del desenvolupament sostenible.

Empoderament

En aquesta conjuntura s'han de mencionar algunes iniciatives prometedores, com la posada en marxa per CaixaBank i Microsoft: els Premis WONNOW a les millors estudiants de graus universitaris tècnics a Espanya. En la tercera edició, tancada recentment, hi han participat un total de 348 alumnes de 61 universitats de tot Espanya.

La iniciativa de CaixaBank i Microsoft té com a objectiu promoure l'empoderament de les dones i les nenes mitjançant l'educació. Sobre això, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacat que «és necessari impulsar la diversitat en el món acadèmic i empresarial, i recolzar el desenvolupament de les dones en professions clau en la nostra societat en l'àmbit de les ciències per fer més inclusiva la transformació digital que estem vivint». Una mesura més que necessària quan l'escàs nombre de dones que es vinculen amb carreres i professions relacionades amb les disciplines STEM és un dels grans focus de debat i una problemàtica a resoldre per fer realitat les metes dels Objectius del Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (Agenda 2030).

11 dones fora de sèrie

Les premiades Helena Xicoy i Patricia Andolz

Les premiades en cada edició són 11 dones que són un exemple a seguir. La presidenta de Microsoft España, Pilar López, apunta que «la formació en STEM és una prioritat on no tenen cabuda ni sentit les distincions de gènere. És necessari fomentar aquestes vocacions des de la infància i en totes les etapes de la vida amb referents femenins d'èxit». Helena Xicoy, una de les 11 premiades en aquesta última edició dels Premis WONNOW, va estudiar el grau en Biologia Humana a la UPF, grau en Enginyeria Informàtica a la Universitat Oberta de Catalunya i màster en Mecanismes moleculars de les malalties a la Universitat Radboud de Nijmegen, on també té un doctorat en biomedicina. Ella ha declarat que «haver rebut aquest premi és un privilegi ja que té com a objectiu fomentar la presència femenina en nínxols laborals i professionals on és escassa i afavorir que les noves generacions puguin tenir referents tant femenins com masculins», un aspecte que comparteixen la resta de les guardonades.

Testimonis

Als Premis WONNOW hi han participat més de 1.000 alumnes d'universitats espanyoles, i això l'ha convertit en un guardó consolidat i de referència. Per a Patricia Andolz, una de les guardonades en la primera edició: «Gràcies a aquests premis entres en el món laboral per la porta gran, ja que et donen l'oportunitat de formar part d'un gran equip de professionals, que si no fos per ells, trigaries anys a poder arribar al seu nivell i treballar al seu costat. En el meu cas, m'han ajudat a créixer, a nivell personal i professional, ja que he pogut participar en la implantació de projectes tecnològics innovadors que involucren àrees molt variades».