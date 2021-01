Google Missatges deixarà de funcionar en telèfons Android sense certificar

L'aplicació de missatgeria de Google, Missatges, d eixarà de funcionar a la fi de març en aquells telèfons mòbils Android que no comptin amb la certificació dels Serveis Mòbils de Google (GMS), una mesura que podria afectar alguns dispositius d'Huawei. Google Missatges sol estar instal·lada per defecte en molts dels telèfons mòbils amb sistema operatiu Android i en cas de no estar, és fàcil de descarregar i usar, ja que no requereix d'un compte de Google.

No obstant això, una línia de codi en la versió 7.2.203 de la 'app' indica que no tots els mòbils podran usar-la. En concret, i com recullen en XDA Developers, el codi especifica que "el 31 de març Missatges deixarà de funcionar en dispositius sense certificar".



Els dispositius Android sense certificar són aquells que utilitzen una capa bàsica d'Android però no compten amb GMS, com ocorre, per exemple, amb alguns models d'Huawei. En el portal citat indiquen que aquest canvi podria haver-se del desplegament de l'encriptació d'extrem a extrem en els serveis de comunicació enriquida (RCS, per les seves sigles en anglès), ja que n o podrien garantir la seguretat de les comunicacions amb telèfon no certificats.