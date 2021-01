El Rubius segueix el camí d'altres «youtubers» i es muda a Andorra per pagar menys impostos

El Rubius és només l'últim en una llarga llista de 'youtubers' que han decidit traslladar la seva residència a Andorra, un país que té una política fiscal més laxa i per això permet a aquest tipus de creadors pagar menys impostos dels que els corresponen a Espanya. Ell mateix ho ha reconegut. Després d'una dècada tributant a Espanya, l''streamer' espanyol més internacional es muda per engrossir encara més la seva butxaca, ja que se li estima uns ingressos anuals de més de quatre milions d'euros.

Precisament per la voluminositat de les xifres, les xarxes socials han bullit i han fet que El Rubius sigui 'trending topic', i no per lloar la seva decisió. No ho han fet ni els que amb prou feines el coneixen de nom ni tampoc els seus milions de seguidors. «Me n'hauria anat fa molts anys. Literalment, tots els meus amics són allà», va justificar el 'youtuber', unes excuses que no van convèncer. «Sé que hi haurà gent que em criticarà, però no em preocupa, parlen sense saber-ne res», va concloure.

La decisió d'El Rubius arriba uns dies després que un altre famós creador de contingut a les xarxes, Ibai Llanos, anunciés precisament el contrari: que es queda a Espanya. De fet, va afirmar que se sent orgullós de continuar pagant els seus impostos al seu país natal. I les comparacions són odioses.

Normalment, aquests joves tributen com a autònoms o mitjançant empreses que constitueixen per facturar els seus ingressos. Partint d'això, a Espanya els correspondria un IRPF del 45%, ja que superen de llarg els 60.000 euros d'ingressos anuals. Per contra, a Andorra aquest percentatge cau al 10%.