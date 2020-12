Sackboy: Una aventura a lo grande' estrena mode cooperatiu 'online'

Tots els usuaris de 'Sackboy: Una aventura a lo grande' ja tenen una altra bona raó per gaudir del joc a la PS4 i PS5, ja que la nova entrega de Sumo Digital acaba d'estrenar mode cooperatiu 'online'. Aquesta nova característica permet suport de joc per a fins a tres companys en línia i format 'crossplay' entre les dues plataformes.

A més, la desenvolupadora ha inclòs deu nous nivells ideats per jugar en equip (dos a cada un dels cinc mons), en els quals els jugadors han de col·laborar per superar-los amb èxit. Ned Waterhouse, director de disseny de l'estudi, també ha revelat que hi haurà una gran quantitat de moviments en aquest mode, amb els quals ajudar o molestar als altres jugadors que podran desbloquejar amb els 'colectabeles' o a les bombolles de premi.

Els nivells cooperatius inclouen recompenses per a les diferents puntuacions que es podran guanyar o perdre com a equip. «Per guanyar més punts, utilitzeu els multiplicadors de doble puntuació sàviament» indica Waterhouse, qui ha detallat que, en tornar al mode d'un jugador, el progrés es traslladarà al joc local, per la qual cosa podran mantenir els preuats orbes dels somiadors.

Finalment, en l'actualització, també s'ha inclòs una opció que permet transferir el progrés de l'aventura de PS4 a PS5 a través del menú d'extres. Coincidint amb aquest nou pedaç, la desenvolupadora ha compartit un nou tràiler que fa gala de la divertida banda sonora d''Una aventura a lo grande'.