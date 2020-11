«Perquè el fill deixi el mòbil, primer ho han de fer els pares»

El psicòleg infantil i juvenil de la Salut de València, David de Cubas, recorda davant l'arribada de el Black Friday que la compra "en massa" de tecnologia contrasta amb la queixa constant dels pares per l'addicció que els seus fills tenen amb les pantalles. "Perquè els fills es desenganxin, primer ho han de fer els pares", defensa.

"La fotografia es repeteix en gairebé totes les llars: nens petits amb un telèfon perquè deixin tranquils als seus pares, preadolescents que no es dediquen a una altra cosa que no sigui jugar, adolescents que cremen les xarxes socials i adults que no saben viure sense el seu 'smartphone' d'última generació ", exposa en un comunicat el centre hospitalari.

Davant d'aquesta situació sorgeix, per al també autor del llibre 'Educació familiar a l'era digital', la pregunta de si tota l'activitat digital d'una família té repercussió en l'educació i l'estat emocional dels fills. "I la resposta contundent és sí, la té", recalca l'expert, convidant a "ser coherents i, per uns instants, deixar de pensar en el que estem fent amb els dispositius".

A l'hora de la veritat, adverteix, moltes famílies no saben com gestionar l'adversitat i "segueixen utilitzant un estil educatiu familiar antiquat, basat en la por, el poder i el càstig". "Estan criant als seus fills en un país idíl·lic anomenat 'happylandia'", il·lustra en un símil que "els fills obtenen gairebé sempre el que volen".

L'expert advoca per educar amb estratègies clares que acompanyin durant el procés de creixement personal i de forma constant a tots els membres d'una família: "Educar en l'era digital comporta d'un nou repte educatiu a què molts dels pares i mares nascuts a l'era analògica s'enfronten ".

"Baralles constants per deixar el mòbil quan han d'estudiar, adolescents que es fiquen al llit amb el seu 'smartphone' i dormen menys hores, preadolescents que juguen a la videoconsola a jocs que no poden per edat, discussions constants, ús inadequat de les xarxes socials tant en forma com en temps, baix rendiment escolar, absència d'exercici físic, ciberassetjament i assetjament escolar en xarxes entre adolescents ... ". Aquestes són algunes de les situacions que posa com a exemple de l'ús inadequat dels dispositius.

Per al psicòleg, és hora de prendre el control davant aquest "despropòsit social", ja que es pregunta com és possible que menors de 6 anys passin més d'una hora davant d'una pantalla, que nens de cinquè de Primària tinguin mòbil o que un altre de 13 anys no deixi veure les seves xarxes socials als seus pares. "Com poden arribar a pujar fotos a les xarxes una mica delicades nenes de 12 i 13 anys? Com ??són capaços d'assetjar un amic o una amiga per mitjà de les xarxes?", es qüestiona.



Enganxats més de 42 dies a l'any

I "el que és més dur", al seu parer, és que els continguts de xarxes socials, aplicacions i plataformes poden arribar a controlar la seva conducta: "Que algú em digui que només veu un capítol d'una sèrie i la deixa per al dia següent, o que un adolescent està només unes tres hores diàries amb el seu 'smartphone', fet que suposa 42 dies complets a l'any. Una autèntica barbaritat!", exclama.

Contra aquesta realitat, l'especialista treballa amb famílies i percep que algunes comencen a educar des de ben petits en el bon ús dels dispositius, fet que suposa que "tenen millor clima familiar, menys conflictes i major comunicació". I tot això, en la seva opinió, és possible únicament amb l'absència de dispositius quan hi ha menors de 6 anys: "El que necessiten els nostres fills és moure's, saltar, córrer, manipular objectes, avorrir-se, pintar, sortir al carrer, jugar amb els seus iguals ... i tot això sense tecnologia, així de senzill i de complex".

Els nens, insisteix, "poden viure perfectament sense una pantalla al seu costat, sense un ús abusiu dels dispositius de què disposin, però per a això cal posar-se com més aviat i com més petits millor".

Entre els seus consells, els adults haurien de gestionar el nombre d'hores que ells, com a pares, passen a casa amb el dispositiu. Una altra acció és establir d'una clara i concisa l'ús de qualsevol dispositiu dins de l'habitació dels fills. La seva principal recomanació és que no tinguin televisió en el seu dormitori i que es marqui un temps d'ús per a l'ordinador, així com que el 'telèfon intel·ligent' 'dormi' sempre fora de l'habitació.

"Encara que sembli una utopia", el psicòleg advoca perquè no es doni un mòbil a un menor abans de la seva entrada a l'institut, a la fi dels 12 o 13 anys. "Tots els pares em diuen el mateix: tots els seus amics ja tenen mòbil i ell llavors és el raret" ", lamenta, i aconsella dir als fills que en la seva família hi ha uns objectius educatius per evitar les conseqüències de l'ús inadequat de la tecnologia .