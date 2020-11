Telefónica desplegarà el 5G a Figueres i Llers, entre d'altres, abans de finals d'any

Telefónica desplegarà el 5G a 63 municipis de les comarques gironines abans de finals d'any. La companyia ha començat l'actuació a Girona i altres ciutats com Olot i Camprodon i s'anirà estenent progressivament a les altres poblacions fins assolir una cobertura del 67% de la població de la demarcació. En el desplegament, s'hi inclouen ciutats com Figueres, Blanes o Lloret de Mar però també municipis com Alp, Llers o Verges. El director territorial de Telefónica a Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears i la Regió de Múrcia, José Manuel Casas, afirma que Girona ha estat "des del principi un escenari prioritari pels desplegament del 5G" de la companyia.

"Avui fiancem el nostre compromís amb la societat gironina" i "esperem estendre'l a més zones properament", afegeix.

Sobre la infraestructura de desplegament utilitzada a Girona i a tot Catalunya, Telefónica està treballant amb les últimes generacions de ràdio que permeten el doble ús 4G i 5G amb l'objectiu de fer arribar el 5G des del primer moment al màxim de població.

En aquesta fase es llança la xarxa 5G amb arquitectura NSA (Non Stand Alone) per a poder desplegar la xarxa 5G SA (Stand Alone) quan la tecnologia estigui plenament disponible després de l'estandardització. Així mateix, aquest desplegament inicial està fent ús dels emplaçaments i infraestructures actuals.

En aquest sentit, la companyia es recolza en la seva xarxa de fibra òptica d'alta qualitat, de manera que les dues tecnologies es complementen per tenir la millor navegació en mobilitat.

Gràcies al 5G, els clients es podran descarregar una pel·lícula en segons, gaudir de retransmissions esportives en directe en què l'usuari tindrà una experiència 360º i podrà visionar qualsevol angle del partit com si estigués a la pista. Per als aficionats al 'gaming', podran gaudir d'una experiència similar a la que aporta la fibra òptima a la llar: sense interrupcions.

Així, el 5G permetrà jugar amb el telèfon mòbil com si estigués davant de la pantalla de l'ordinador de casa o en una videoconsola. Les empreses també gaudiran de diversos serveis que facilitarà la utilització dels recursos de la xarxa de manera més "eficaç".

Telefónica es marca amb aquest llançament una nova "fita" en la implantació del 5G a Espanya, que ja va impulsar l'any 2018 amb el projecte 'Ciutats Tecnològiques 5G'.