Aquestes són les apps que buiden el teu compte bancari i que has d'eliminar immediatament

Es pensava que havia desaparegut, però el virus Joker continua present a la botiga d'aplicacions de Google. Descobert l'any 2017, el malware que té atemorits a bona part dels mòbils Android va tornar a la càrrega aquest estiu, i aquí està de nou, infectant ni més ni menys que 17 aplicacions.

I és que el Joker actua sigilosament, com el cavall de Troia, amagant-se en un component d'una aplicació que sembla perfectament comuna i segura. Llavors, quan l'app ha estat executada, infecta el mòbil per tal de donar principi a la seva fase d'espionatge i sostracció.

Aquest programari maliciós roba SMS, llistes de contactes, contrasenyes i qualsevol altra informació del dispositiu, a més de contractar serveis premium de pagament sense que l'amo del telèfon mòbil ho sàpiga.

Afortunadament, l'empresa de ciberseguretat Zscaler ha descobert al Joker i ha publicat un llistat amb el nom de les 17 aplicacions que comptaven amb el codi maliciós del malware. Així que, si tens alguna d'aquestes apps instal·lades en el teu telèfon, hauries d'eliminar-la com més aviat millor i revisar els teus comptes bancaris per tal de comprovar que no existeixin moviments de diners sospitosos.