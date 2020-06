Una empresa gironina crea un sensor portàtil per garantir que els treballadors mantenen la distància quan són a la feina

Els dos formats de sensors ideats per l'empresa gironina Claitec

Els dos formats de sensors ideats per l'empresa gironina Claitec | ACN

Una empresa gironina ha creat un sensor portàtil per garantir que els treballadors mantenen la distància quan són a la feina i, d'aquesta manera, ajudar a prevenir el coronavirus. L'aparell pita, emet llum intermitent o vibra quan detecta que els empleats s'apropen massa. Està pensat, sobretot, per a empreses que tinguin 100 o més treballadors i de fet ja se n'estan fent dues proves pilot a grans multinacionals. L'empresa que l'ha ideat, Claitec, preveu començar a distribuir-lo al juliol i ja té una precomanda de 30.000 unitats. El seu director general, Ricard Chetrit, explica que el sensor també té memòria, de manera que si es detecta un cas de covid-19 dins una empresa, es pot "rastrejar la línia de contactes" de l'afectat i aïllar-los.

Amb seu al Parc Científic i Tecnològic, Claitec desenvolupa solucions de seguretat industrial i de prevenció d'accidents laborals. Entre d'altres, ha dissenyat dispositius per evitar atropellaments amb carretons de càrrega, caigudes a cintes transportadores o sinistres durant la descàrrega de camions.

Amb l'esclat de la pandèmia, la plantilla de Claitec va decidir aportar la seva tecnologia per prevenir el coronavirus. "Durant el confinament tots hem teletreballat; i va ser aquí on vam començar a pensar què podríem fer", explica Chetrit. I la idea, de fet, els va venir pensant en com seria la tornada a l'oficina i les mesures de seguretat que caldria adoptar.

Basant-se en els sistemes que estaven desenvolupant, l'equip va veure que podia aportar solucions que ajudessin a mantenir les distàncies quan s'està a la feina. I tal dit, tal fet. El resultat és un sensor portàtil, el T-10RSD, que emet alertes quan els treballadors s'apropen massa.

Chetrit explica que, a l'hora de dissenyar-lo, el que han fet és adaptar la tecnologia de Claitec. "Fins ara, les nostres solucions comunicaven màquines amb persones; ara, el que hem fet és que aquesta relació sigui de persona a persona", explica el director general.

Precisió de 10 centímetres

El T-10RSD es pot portar com si fos un clauer o bé penjat del coll (en aquest cas, permet posar-hi la targeta de la feina). "A dins els dispositius porten una electrònica que funciona amb radiofreqüència, es comuniquen uns amb els altres com si fossin mòbils i podem mesurar a quina distància es troben amb una precisió de 10 centímetres", concreta Ricard Chetrit.

Un cop s'ha ajustat el límit (per exemple, 1,5 metres) cada vegada que dos sensors detecten que aquesta distància no es manté, emeten un avís. Pot ser un xiulet fort, llums intermitents, una vibració o bé, en entorns sorollosos, tots tres senyals al mateix temps. A més, el director de Claitec explica que, si es vol, els dispositius poden donar una prealarma (per avisar que els treballadors estan a punt de saltar-se la distància de seguretat).

A més d'ajudar a prevenir la covid-19 garantint que es respectin les distàncies, el sensor també té una altra funció. "Permet traçar i rastrejar la línia de contactes", diu Chetrit. Així, si es detecta un cas de coronavirus en una empresa, es podrà saber amb qui s'ha relacionat l'afectat i aïllar aquests treballadors, evitant afectar la resta de la plantilla. "Ens podríem trobar en què, per un cas, l'empresa estigués obligada a tancar tota la fàbrica; d'aquesta manera, ho evitem", explica el director general de Claitec.

Això sí, a l'hora de desenvolupar el T-10RSD, l'empresa gironina s'ha assegurat que es protegeixi la identitat dels treballadors. "Cada aparell té un número, i allò que es registra, per exemple, és que el 25 ha estat a prop del 36; però nosaltres no sabem ni qui el porta ni per on ha passat, simplement ens centrem en les distàncies", subratlla Ricard Chetrit.

Proves pilot a dues multinacionals

Tot i que pot tenir més aplicacions, Claitec d'entrada ha decidit focalitzar-se en empreses mitjanes i grans (que tinguin 100 treballadors o més). "El dispositiu està pensat per a entorns laborals, tot i que també hi ha altres opcions com ara museus o visites turístiques", explica Chetrit.

I de fet, l'empresa gironina ja ha començat a testejar el T-10RSD amb dues grans multinacionals. Una de les proves pilot es fa a Anglaterra, en una planta d'una corporació sueca. I l'altra a Montornès del Vallès (Vallès Oriental), en una fàbrica d'una multinacional amb matriu alemanya. "Estan fent proves per validar el sistema, i la nostra intenció és poder començar a distribuir el dispositiu a principis de juliol", concreta el director general.

Claitec, de fet, ja té una primera precomanda d'unes 30.000 unitats. Li ha fet la multinacional alemanya que duu a terme la prova pilot, i que té intenció d'estendre el dispositiu a tota la seva plantilla, repartida en 120 plantes arreu del món.

"El producte ha despertat expectació; des de Claitec tenim distribuïdors a més de quinze països, i quan els hem enviat informació sobre el dispositiu, hi ha hagut interès", diu Ricard Chetrit. Cada aparell costa de mitjana uns 150 euros i no es necessita fer cap instal·lació addicional.

El director general de Claitec explica que, un cop acabada la prova pilot, i quan el dispositiu entri en producció, la idea és anar-se obrint a nous clients. "En cas que hi hagi noves onades o rebrots del virus, les empreses no es poden permetre aturar-se com ha passat aquest cop; i creiem que la nostra solució pot ajudar a evitar-ho", conclou Ricard Chetrit.