La manca de seguretat digital facilita l'espionatge sentimental

Cada vegada més, la vida personal està directament lligada a la vida digital. Compartim dispositius i contrasenyes amb la parella. Però quan la relació es trenca, les exparelles mantenen el poder de manipular missatges, correus electrònics o modificar continguts de les xarxes socials si no apliquem cap mesura de protecció i mantenim les mateixes contrasenyes. Aquesta manca de consciència digital podria tenir conseqüències molt perjudicials en un procés de separació o divorci, si no es detecta el delicte i es donen per vàlides proves que en realitat han estat manipulades.

L'expert en ciberseguretat, Bruno Pérez, alerta que si hi ha una manipulació digital en una prova d'un judici o procés de divorci «i ho analitza un pèrit informàtic, trobarà el delicte d'intercepció de comunicacions i de revelació de secrets, i en lloc d'un divorci, es trobarà amb un procés penal». També alerta de possibles instal·lacions de «programari espia» al telèfon o dispositius de l'altre «per obtenir informació de l'estratègia i de les converses amb els advocats».

Pérez ha volgut recordar que no es tracta només de casos de divorci sentimental, també hi ha separacions laborals, com poden ser els socis d'una empresa.

Protocol de divorci virtual

Els passos que recomana l'expert és fer un inventari de dispositius i serveis, com els correus electrònics, xarxes socials i portals de compra) canviar la SIM de telèfon, canviar les contrasenyes, activar la doble autenticació, esborrar de forma segura els dispositius lliurats, establir mesures de seguretat en la Wi-Fi o utilitzar una VPN, prestar molta atenció als dispositius dels fills, ser prudent amb l'ús de wareables i protegir les nostres targetes de crèdit.

Pérez ha volgut alertar d'aquesta nova tendència d'«espionatge sentimental» i ha començat a promoure conferències presentant la següent infografia amb 10 mesures pràctiques a prendre en el cas d'una separació digital, analitzant els vectors i explicant casos reals detectats.