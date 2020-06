CaixaBank desplega caixers amb tecnologia de reconeixement facial per tot Espanya

CaixaBank ha començat a desplegar caixers dotats de tecnologia de reconeixement facial per tot Espanya, sent la primera vegada que una entitat financera engega aquest sistema a nivell mundial per realitzar reintegraments reconeixent a l'usuari a través de la imatge captada per la càmera del terminal.

El caixer disposa del maquinari i el programari necessari per validar fins a 16.000 punts de la imatge del rostre de l'usuari, la qual cosa garanteix una identificació totalment segura, ha informat CaixaBank aquest dissabte en un comunicat.

El pla d'expansió té l'objectiu de portar aquesta tecnologia a més de 30 oficines Store espanyoles, de manera que totes les comunitats autònomes disposaran com a mínim d'una oficina dotada amb aquest sistema i el parc total de caixers superarà les cent terminals.

El sistema ha rebut el premi The Banker al projecte tecnològic de l'any en la categoria 'canals de prestació de servei', i quan es finalitzi la seva implementació --previsiblement, a mitjans juliol de 2020-- l'entitat passarà a disposar d'una de les majors xarxes de caixers del món dotada de tecnologia de reconeixement facial aplicada de forma comercial.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmat que estan treballant "amb un model d'innovació en el qual la tecnologia està al servei de l'experiència del client per donar un millor servei", i ha remarcat la importància del projecte en el context del coronavirus.