Diputació i UdG convoquen una jornada sobre ciberseguretat local

Les administracions públiques són cada vegada més electròniques i, de manera imparable, depenen de la tecnologia per funcionar. Els aspectes positius d'aquesta tendència són molt valuosos: l'augment de l'eficiència, la transparència, l'eficàcia i la fiabilitat; la millora de l'accés i la gestió de la informació; l'estalvi de paper, i, en definitiva, el perfeccionament dels serveis en molts nivells. I, naturalment, això beneficia tant els mateixos ens públics com la ciutadania, les empreses i les entitats que hi interactuen.

L'altra cara de la moneda, però, és que la implementació creixent de la tecnologia a les administracions també fa que siguin més vulnerables als ciberatacs, que cada vegada són més freqüents i devastadors. Només els últims mesos, diversos ajuntaments de les comarques gironines han estat víctimes de les accions d'aquests delinqüents que, actuant per Internet, els han intervingut el sistema informàtic fins a entorpir-los o bé anul·lar-los del tot l'activitat. Més enllà de l'aturada del funcionament dels consistoris, aquestes intrusions també han compromès la seguretat de la informació sensible que gestionen.

En aquest escenari, la Diputació de Girona i el Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona (UdG) han engegat un projecte conjunt de recerca sobre la ciberseguretat a les administracions públiques en el marc de la societat digital del segle XXI. La direcció és a càrrec de la Dra. Dolors Canals, professora titular de Dret Administratiu de la UdG. I el primer resultat d'aquesta col·laboració és l'organització de la Jornada en línia sobre «Ciberseguretat: un nou repte per als governs locals», que tindrà lloc el divendres 12 de juny de 2020, des de les 9.15 fins a les 14.30 hores.

La trobada s'adreça sobretot al personal i als càrrecs electes de les administracions locals, acadèmics i professionals d'aquest àmbit. La llengua vehicular de l'acte serà el castellà, ja que hi participen ponents d'arreu de l'Estat i la voluntat és que també segueixin l'acte persones de fora de Catalunya. La jornada es podrà seguir per dos canals: en directe per YouTube (www.youtube.com/user/DiputacioGirona/live) i per mitjà d'una plataforma virtual que, en el cas dels treballadors públics, permetrà obtenir un certificat d'assistència. En aquest últim cas, caldrà inscriure-s'hi fins al 8 de juny (per mitjà de la web www.ddgi.cat/web/directe/ciberseguretat) i hi haurà un límit màxim de 250 participants.

En les admissions, hi tindran prioritat els treballadors de les administracions públiques de les comarques gironines.