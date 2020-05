Bruno Pérez, finalista del premi a millor comunicador de ciberseguretat

L'Empordanès Bruno Pérez ha sigut nominat finalista en la categoria de "Millor comunicador de ciberseguretat" en els premis Perícia Tecnològica de l'Associació Professional de Pèrits de Noves Tecnologies (PETEC). Aquests guardons reconeixen als seus socis (Associats al Cibertalent) més destacats en diferents categories i durant l'últim any.

Pérez ha rebut la decisió del jurat el matí d'aquest dilluns, un anunci que l'ha sorprès i satisfet alhora per què "molta part la faig en català". El premi reconeix a la persona que, per als associats, ha estat la més rellevant pel que fa a comunicació i difusió en el món de la Ciberseguretat durant l'últim any. L'expert en ciberseguretat ha donat les gràcies "als mitjans que em doneu la repercussió, i als meus companys que m'han escollit".

Els altres dos finalistes de la categoria són la periodista y presentadora especialitzada en ciberseguridad, Mónica Valle, i Backup, el programa del laboratori de RTVE.

Encara no està clar quina serà la data per a l'entrega de premis, però podria ser a la pròxima trobada internacional sobre seguretat, ENISE, que se celebra habitualment entre els mesos de setembre i octubre a León.

A més del premi al qual opta el figuerenc Bruno Pérez, també hi figuren cinc caterogies més; la del Talent digital, reconeixent a un nou talent en Ciberseguretat que hagi brillat de manera especial; la del Projecte de Ciberseguretat, per a un projecte o iniciativa que s'hagi produït un gran impacte en el món de la Ciberseguretat en l'últim any; Personalitat rellevant de l'any en el món de la Ciberseguretat; a la Trajectòria, no només de l'últim any, sinó per la seva constant aportació; i per últim, el Premi especial PETEC, un reconeixement dels associats de PETEC al membre de l'Associació que consideren que s'ha implicat de manera especial en la projecció de PETEC i els seus Associats.