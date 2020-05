Els Mossos alerten del risc de ciberassetjament que corren els adolescents durant el confinament

Els Mossos d'Esquadra alerten del risc de ciberassetjament que corren els adolescents durant el confinament, ja que depredadors sexuals virtuals i assetjadors de jocs en línia han vist l'oportunitat d'actuar en aquest context. Els joves han incrementat l'ús d'internet i xarxes socials per comunicar-se. Si s'envien fotos i vídeos de caràcter sexual, cal assegurar-se que no es difondran i quedaran en l'àmbit privat de la relació. Els Mossos avisen que fer aquests enviaments suposa perdre el control de les imatges, i reclamen a les víctimes que de seguida denunciïn qualsevol extorsió o assetjament. Una altra amenaça és la dels adults que es fan passar per joves i assetgen nens en algun xat, així com els jugadors infiltrats en jocs en línia.

Aquestes persones s'encarreguen de molestar un jugador per protegir o garantir l'èxit en la partida dels altres. Sovint aquestes situacions poden acabar en casos de ciberassetjament, amb l'impediment que el jugador accedeixi a recompenses, premis i recursos necessaris del joc, insultant-lo, vexant-lo i humiliant-lo pel xat del propi videojoc, en text o àudio.

Pot derivar en coaccions a les víctimes per obtenir credencials i contrasenyes per suplantar identitats o robar diners de comptes vinculats a la videoconsola o, fins i tot, en situacions de revelació de secrets. També poden demanar imatges de contingut sexual per no molestar o humiliar la víctima davant la resta de companys que estan jugant la partida.

En cas de ser víctima d'aquesta actuació la recomanació consisteix a ignorar l'assetjador. Si és possible, es poden fer captures de pantalla, guardar partides o fer vídeos de la situació. Seran elements útils en cas que s'acabi denunciant davant la policia o el propi administrador. En el cas que la víctima sigui menor d'edat, cal que ho comuniqui a una persona adulta i que es denunciï el jugador o perfil de jugador a través del propi videojoc. Si la situació no s'atura cal denunciar-ho a comissaria.

Pel que fa als depredadors sexuals, l'autor és sempre un adult que genera perfils falsos a les xarxes socials, en un xat, fòrum o altres, fent-se passar per un adolescent i iniciant una relació d'amistat i confiança amb el nen o nena que vol assetjar. els Mossos recomanen que les famílies aprofitin aquestes situacions de confinament per ensenyar hàbits cibersaludables als seus fills en les seves relacions amb internet. L'objectiu és que s'eviti caure en aquests engany i, per això, no han d'iniciar cap tipus de relació amb persones que no són del seu entorn o que no coneixen.

El caporal Guillem Goset ha explicat que és difícil analitzar quantes denúncies s'han produït per aquests temes durant el confinament perquè o bé no s'han posat per les restriccions de mobilitat o bé perquè normalment són processos més llarg. "La persona que ho està patint triga unes setmanes en realment identificar que està sent víctima d'una situació injusta", ha manifestat. Per això, els Mossos preveuen que les denúncies arribaran "una mica més tard" i caldrà fer un estudi "amb un prisma una mica més ampli".

Goset també ha afirmat que es preveu una millora de les situacions a mesura que avanci el desconfinament ja que ha de contribuir a reduir l'ús de xarxes i augmentar el contacte amb amics i familiars, entorn que ha afirmat que és bàsic en aquests casos.