Una nova App avisa dels espais amb molta gent perquè es puguin evitar

Durant el primer dia en què la mainada podia sortir al carrer durant el període de confinament de la Covid-19, es van viure acumulacions de persones en espais determinats, i en moltes ocasions no es va respectar "una hora, un quilòmetre un adult". En aquest sentit, des de principis d'abril ha nascut una nova aplicació per poder detectar prèviament aquells espais on hi hagi molta gent, i així, poder-los evitar.

Des de l'Agència Espacial Europea i la companyia Lanterne s'ha treballat en "Crowdless", una app que es podria assimilar a l'app Waze -que serveix per a saber, en temps real, l'estat del trànsit- i que proporciona informació en temps real de l'aglomeració de gent en supermercats, botigues o espais públics.

El funcionament de Crowdless no requereix dades personals de l'usuari, ni el registre. Obté els resultats analitzant dades anònimes de satèl·lit, com el nombre de mòbils connectats, i creuant-les amb dades de GPS, Google Maps i Google Places. D'aquesta manera n'obté un mapa en temps real d'on es produeixen aglomeracions per tal que l'usuari pugui evitar-los. Això sí, l'usuari de l'app pot contribuir introduint l'estat dels llocs per on passa.



Ara per ara, els creadors s'han compromès a mantenir l'aplicació gratuïta, de manera que sigui un suport a les mesures de prevenció de contagi, i ajudi a mantenir la distància social en la fase de desconfinament.

Bruno Pérez, expert en ciberseguretat, que segueix aquesta App des del seu naixement, en fa un resum: