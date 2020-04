¿Cuánto es 1km?. La aplicación 1km te permite calcular de manera fácil hasta dónde puedes andar con tus hijos durante la fase de desconfinamiento por la crisis del COVID-19. Haz clic sobre el mapa y visualiza hasta dónde puedes andar.https://t.co/vJG976YTFB — geomatico (@geomati_co) April 24, 2020

entre les 9h i les 21h. Aquestes sortides no poden durar més d', no es poden allunyar més d'i hauran d'anarque convisqui amb ells.A més, cada adult pot portarAquests poden córrer i fer exercici, sempre, però, mantenint la distància social.Els infantsper gaudir-ne al carrer, però en cap cas poden accedir a parcs o zones infantils.El Govern de l'Estat ha deixat en mans dels ciutadans el compliment de la normativa. Tot i això, aquelles persones que estiguin preocupades per no distanciar-se més d'un quilòmetre poden controlar-ho a través dede mòbil.Una d'aquestes és la desenvolupada per Geomatico. A la pàgina web es permet calcular fins a on poden sortir a passejar.Descobreix el límit d'un quilòmetre per on pots caminar amb els menors fent clic sobre el mapa.