Google i Apple anuncien un acord per frenar el coronavirus

Google i Apple llançaran de manera conjunta una solució integral que inclou interfícies de programació d'aplicacions (API) i tecnologia de sistema operatiu per ajudar a permetre el rastreig de les persones, amb el propòsit d'ajudar els governs de tot el món a frenar l'expansió del coronavirus.

Es tracta d'un acord històric entre dues de les majors companyies tecnològiques del món que durant els últims anys han estat rivals en el desenvolupament de sistemes operatius per a telèfons mòbils, botigues d'aplicacions, serveis audiovisuals i sistemes de reconeixement de veu.

No obstant això, l'avanç de la pandèmia de coronavirus, sobretot als Estats Units, on ja s'han superat els 500.000 casos de contagis per Covid-19, els ha fet unir forces per ajudar a governs i agències de salut a reduir la propagació del virus, defensant que respectaran "plenament" la privacitat i seguretat dels usuaris.

En concret, les dues companyies expliquen en un comunicat conjunt que les autoritats públiques sanitàries, universitats i ONG de tot el món "han estat fent un treball important per desenvolupar tecnologia de rastreig de contactes d'ús voluntari".

Atès que la Covid-19 pot transmetre a través de la proximitat a persones afectades, els organismes de salut pública han identificat el rastreig de contactes com una eina valuosa per ajudar a contenir la seva propagació.

Primers passos al maig



En aquest sentit, les dues multinacionals tecnològiques llançaran una solució integral "urgent" en dos passos que inclourà APIs i tecnologia en l'àmbit del sistema operatiu per ajudar a permetre el seguiment de contactes, "mantenint sempre fortes mesures de protecció de la privacitat de l'usuari" .

Al maig, les dues companyies llançaran APIs que permetin la interoperabilitat entre dispositius Android i iOS utilitzant aplicacions de les autoritats de salut pública, disponibles perquè els usuaris les descarreguin a través de les seves respectives 'app stores'.

En els mesos vinents, Google i Apple treballaran per habilitar una plataforma més àmplia de rastreig de contactes basada en bluetooth, que permetrà la participació de més persones, que seran alertades si han estat en contacte amb alguna persona contagiada.

"Tots els que formem part d'Apple i Google creiem que mai hi ha hagut un moment més important per treballar junts per resoldre un dels problemes més alarmants del món. A través d'una estreta cooperació i col·laboració amb desenvolupadors, governs i proveïdors de salut pública , esperem aprofitar el poder de la tecnologia per ajudar els països de tot el món a frenar la propagació de la Covid-19 i accelerar el retorn a la vida quotidiana", conclou el comunicat conjunt llançat per les dues multinacionals.