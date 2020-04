La Generalitat crea un 'bot' que dona informació sobre el Covid-19 per WhatsApp

La Generalitat ha creat un 'bot' que dona informació "oficial i veraç" sobre el Covid-19 per WhatsApp i que està disponible des d'aquest divendres, ha informat la Conselleria de Vicepresidència, Economia i Hisenda en un comunicat.

El 'bot' comparteix continguts sobre salut i protecció civil, "com a dades d'afectats, consells, mesures per al confinament" i informacions sobre l'evolució de la pandèmia de forma gratuïta.

L'objectiu d'aquest nou servei -llançat amb la Conselleria de Salut i desenvolupat al costat d'Hubtype- és fer arribar la informació oficial als ciutadans, sobretot a aquells als quals "tradicionalment no arriba la informació pública".

"També vol ajudar a combatre la desinformació i la viralización de notícies falses en les plataformes de missatgeria instantània proporcionant informació de fonts oficials", ha explicat.

Per activar el 'bot', l'usuari ha d'accedir a https://gen.cat/whatsapp o afegir el número +34681012012 a la seva llista de contactes; després, ha d'iniciar-se una conversa enviant al xat la paraula 'Hola'.