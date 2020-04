WhatsApp permet fer videotrucades directament des dels xats grupals

WhatsApp ha simplificat la funció que permet fer videotrucades amb quatre participants a través dels xats grupals gràcies al nou botó que hi ha habilitat.

La novetat permet fer, des d'un grup de quatre membres, trucades de veu o videotrucades amb el nou botó de la part superior, al costat del nom del grup, com explica la companyia a Twitter.

Les videotrucades grupals fa temps que estan disponibles en l'aplicació de missatgeria, però fins ara, dos participants havien de fer-la primer per incloure-hi posteriorment els altres dos membres.

El nou botó que introdueix la companyia simplifica el procés. El límit, en qualsevol cas, continua sent de quatre persones, per la qual cosa no apareixerà a grups més nombrosos.