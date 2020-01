Els riscos de les joguines connectades

Cada vegada són més els nens que tenen alguna joguina connectada que els permet ser partícips de la comunitat d'internet. No obstant això, no són tot avantatges ja que aquesta connectivitat també comporta una sèrie de perills per als quals tant pares com fills han d'estar preparats.

Les joguines connectades són aquells que tinguin funcions de connectivitat a internet que permeten interactuar amb altres dispositius, com 'tablets' o mòbils, per intercanviar dades. Alguns exemples són els ninos interactius, robots programables o els drons.

No s'han de confondre amb altres joguines tecnològiques que no tenen la capacitat de connectar-se a internet o altres dispositius, com poden ser els cotxes teledirigits. Ni tampoc són el mateix que els productes d'oci digital com les consoles, 'smartwatches' o mòbils.

Ha estat l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) amb el centre Internet Segura for Kids (IS4K) i l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguets qui ha elaborat un guia que explica les pautes per a un ús segur de joguines connectades.

Aquestes joguines tenen diferents funcions, com poden ser la de gravar o transmetre imatges, so, interactuar amb una aplicació o navegar i comunicar-se a través d'internet.

Les joguines connectades ofereixen noves funcionalitats i és important escollir aquelles adequades a l'edat i maduresa de l'infant. Aquests productes vénen amb una edat recomanada, de manera que els pares hauran de decidir si el nen està preparat per utilitzar la joguina amb seguretat.

Ús de dades de la joguina



Entre les funcions que tenen aquestes joguines, hi ha la capacitat de recollida de dades. Aquestes joguines recullen informació a través de preguntes, gravacions de veu o recopilant dades dels jocs.

La joguina pot crear un perfil amb dades referides a l'edat, gustos, interessos o localització per posteriorment aprofitar-a l'hora de personalitzar l'experiència, fer publicitat dirigida o la venda d'aquesta informació a tercers.

El fabricant ha d'especificar en la política de privacitat del producte qui és responsable de la informació que es recopila, per què va a ser utilitzada i com l'usuari pot exercir els seus drets.

Configuració



Per protegir els més petits cal configurar les joguines connectades. En primer lloc, si aquest es pot connectar a altres dispositius, cal assegurar la connexió wifi per bloquejar l'accés de persones alienes.

Altres mesures també són canviar les contrasenyes i codis que vénen per defecte, mantenir les actualitzacions al dia i apagar la joguina quan no s'estigui utilitzant. Hi ha algunes joguines que ja incorporen eines de seguretat específiques, de manera que convé saber com funcionen i quina és la seva utilitat.

També cal tenir en compte que la joguina recopila informació personal, així que és recomanable que es comprovin i s'eliminin els registres de missatges o dades personals de forma periòdica. I si és l'última vegada que s'utilitza, eliminar la totalitat de les dades.

Finalment, perquè l'experiència amb la joguina connectada sigui la millor possible és convenient acompanyar el nen durant el joc. Els pares han d'ensenyar una sèrie de valors de respecte i mostrar-los els perills d'internet. Per assegurar-se que no es posen en perill a ells mateixos o a familiars han de supervisar la seva activitat i experiència de joc.