Què amaga l'etiqueta "Amazon's Choice"?

Entre els milions d'articles que es venen a Amazon, el gegant del comerç electrònic en tria alguns per recomanar-sota l'etiqueta "Amazon s Choice" (l'elecció d'Amazon). Segons el diari Wall Street Journal (WSJ) alguns dels productes suggerits en aquest apartat no són segurs o són falsos.

Alguns dels articles investigats pel diari nordamericà no compleixen amb els estàndards de seguretat o presenten certificacions de seguretat falses. Altres anàlisis dutes a terme en els últims mesos assenyalen que sota aquesta etiqueta també hi ha articles defectuosos o marques falses. La CNBC també ha apuntat que es venien productes d'alimentació caducats sota el segell "Amazon's Choice".

La investigació del WSJ revela que molts comerciants que utilitzen la plataforma per vendre han aconseguit una fórmula per enganyar l'algoritme encarregat de posar aquestes etiquetes en alguns productes, per a col·locar els seus articles en aquesta distinció que aconsegueix multiplicar les vendes significativament.

Amazon va introduir "Amazon's Choice" l'any 2015 com a forma de suggerir productes als usuaris que feien compres a través de l'assistent veu Alexa. La companyia va assegurar que s'introduirien articles d'alta qualificació i a bon preu.

El passat mes d'agost els senadors nord-americans Bob Menéndez i Richard Blumenthal van escriure una carta al conseller delegat d'Amazon, Jeff Bezos, demanant més detalls sobre com funciona aquest programa.