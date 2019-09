Faran proves amb un vehicle sense conductor a l'AP-7 a Girona

Del 12 al 15 de setembre es faran proves amb un vehicle autònom sense conductor a l'AP-7 a comarques gironines. Es tracta del projecte europeu Inframix, amb més de 4,5 MEUR d'inversió, on hi participen onze empreses i institucions del sector automobilístic. Un dels objectius del projecte és crear un model d'autopista que permeti un "tràfic ininterromput, previsible, segur i eficient a través d'una infraestructura vial híbrida" on els vehicles convencionals circulin amb els automatitzats, segons ha detallat Autopistes, companyia del grup Abertis i un dels socis del projecte. Segons avança la 'Ser', l'indret on es faran les proves és el tram gratuït de l'AP-7 a Girona, entre les sortides de Vilademuls i Girona Sud.

Durant els quatre dies de proves es faran simulacions amb un vehicle autònom sense conductor però amb supervisors al seu interior en tres escenaris diferents: assignació dinàmica de carril, obres a l'autopista i embús de trànsit. Així per exemple, en el primer cas s'avaluarà l'obertura d'un carril dedicat només a vehicles autònoms amb senyalització a la carretera com ara pintura al terra (és la imatge d'un vehicle blau i unes ones), panells digitals, la pantalla del vehicle o una 'tablet'. La idea és monitoritzar el cotxe i veure com reacciona a les indicacions que se li donen al fer-li canviar de carril davant un possible tram d'obres, accident o embús.

Per poder-ho portar a la pràctica, s'han hagut d'instal·lar tecnologies de detecció com ara sensors i comunicació 5G al lloc de les proves. Autopistes, companyia del grup Abertis i un dels socis participants, també ha liderat la creació de nova senyalització i altres elements físics per provar la coexistència de vehicles convencionals amb d'altres d'automatitzats. També s'ha treballat en nous protocols de seguretat.

El principal objectiu és "dissenyar, actualitzar, adaptar i provar models d'autopistes capaces de gestionar el període de transició entre vehicles i convertir-se en la base per als sistemes de transport automatitzats del futur". És per això que se centra sobretot en preparar la infraestructura per fer possible la coexistència de vehicles convencionals amb automatitzats.

El projecte d'I+D, batejat amb el nom d'Inframix (Road Infrastructure ready for mixed vehicle traffic flows), està pensat sobretot en autopistes però els resultats més importants també es podrien implementar a carreteres urbanes. Les conclusions i detalls de les proves fetes a l'AP-7 a Girona es donaran a conèixer a Àustria el mes vinent.