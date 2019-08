Els clients de Caixabank i BBVA multipliquen el nombre de pagaments a través del mòbil

Caixabank ha quasi triplicat el nombre de pagaments a través del mòbil i ha arribat a 6,3 milions d'operacions el juny del 2019 davant els 2,3 milions del mateix mes de l'any passat. En total, les targetes de Caixabank incorporades al mòbil han sumat 49,2 milions d'operacions. L'entitat, a més, ja disposa d'un milió de clients que utilitzen aquest mitjà de pagament després de créixer un 87%, mentre que el nombre de targetes ha incrementat un 95% i ja supera els 1,4 milions. Pel que fa el nombre de persones que utilitzen el mòbil per pagar suposa el 10,8% del total de clients de targetes de Caixabank.

Per la seva banda, el BBVA ha multiplicat per deu el nombre d'operacions en el darrer any i ha passat de les 300.000 el juny del 2018 als 3 milions actuals del mateix mes d'aquest any, que han pagat a través de de l'app disponible a Google Pay, Apple Pay, Bizum, el sistema de la mateixa entitat i properament amb Samsung Pay.

Per activar els pagaments a través del telèfon cal que l'usuari disposi d'un telèfon amb connectivitat Near Field Communications (NFC) i una tecnologia sense fils de curt abast que permet intercanviar dades entre dispositius.

Per compres inferiors a 20 euros amb Google Pay o l'app de BBVA el client no haurà d'introduir cap pin, mentre que per a compres amb Apple Pay o Samsung Pay l'usuari haurà d'utilitzar algun sistema d'autenticació biomètric per autoritzar la compra.