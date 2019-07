Les funcions en què Telegram avantatja WhatsApp

La popularitat de Whatsapp al nostre país està fora de tot dubte. Aquesta aplicació de missatgeria instantània va canviar per sempre la manera de comunicar-nos a través del telèfon, però no és única en la seva espècie. Hi ha una altra aplicació, Telegram, que no és tan popular com Whatsapp a Espanya però que compta amb diverses funcions que li permeten competir amb ella i fins i tot superar-la en molts aspectes.

Tot i ser dues aplicacions amb un funcionament molt similar, les diferències entre les dues són moltes, i la pregunta és obligada: És preferible Telegram a WhatsApp?



Privadesa i confidencialitat

Les dues aplicacions permeten intercanviar missatges lliurement, però Telegram es distingeix en aquest apartat per la possibilitat que ofereix d'enviar missatges que s'autodestrueixen en un període de temps determinat, que pot anar des dels dos segons fins a un mes. Un cop transcorregut aquest temps, el missatge desapareix tant del telèfon d'origen com del de destinació.

A més, hi ha una opció de xat secret que funciona mitjançant missatges xifrats, que no deixen rastre en els servidors de l'aplicació, i la de no admetre de cap manera el reenviament dels missatges que s'envien. Per tant, podem dir que, pel que fa a privacitat es refereix, Telegram porta avantatge.

Xats en grups més grans

Les dues aplicacions han anat augmentant el nombre de persones que poden participar en les seves xats grupals, encara que a un ritme una mica desigual. Mentre que els grups de Whatsapp ara admeten la gens menyspreable xifra de 256 persones, Telegram permet crear grups de fins a 200.000 usuaris, amb accés a l'historial del xat per als nous membres.

Una altra funció dels grups de Telegram és que el teu número de telèfon només es mostrarà a les persones que estiguin a la teva agenda. Així, els desconeguts només podran veure el teu nom i una foto, si tries que es vegi, preservant una vegada més la intimitat. D'altra banda, pots triar quins contactes poden agregar-te a un grup, a diferència d'en WhatsApp, on qualsevol pot fer-ho tret que el bloquegis.

Emmagatzematge "il·limitat"

Telegram ofereix emmagatzematge pràcticament il·limitat, ja que suporta documents o arxius de fins a 1,5 GB de grandària i sense restriccions de format. Per contra, WhatsApp es limita a formats multimèdia.

Codi obert

Un dels avantatges de Telegram és que compta amb una API oberta i un protocol lliure per a tothom, és a dir, que l'app permet directament al seu codi font, modificar-lo i redistribuir aquesta informació per tal de millorar la plataforma i ampliar les seves funcionalitats.



Velocitat

Segons els creadors Telegram és més ràpida que WhatsApp ja que els seus servidors no estan ubicats en un sol lloc del planeta, sinó que la companyia compta amb diferents centres de dades en diverses parts del món.



Funció de cerca

La funció de cerca ens permet trobar missatges antics a través de paraules clau € a WhatsApp. En Telegram, aquesta funció ens permet fer també cerques per nom d'usuari, per trobar directament tots els missatges que ha enviat determinat usuari, per si no recordem paraules clau.



Servei en el núvol

A diferència de WhatsApp, Telegram està basada en el núvol i està fortament xifrada. Com a resultat, l'usuari podrà accedir als seus missatges des de diferents dispositius alhora, incloent tablets i ordinadors, i compartir un nombre il·limitat de fotos, vídeos i arxius (doc, zip, mp3, etc.) de fins a 1,5 GB.



Restituir-lo de l'historial del xat i eliminar xats

Finalment, Telegram permet al seu torn cancel·lar l'esborrat de l'historial d'un xat, per a aquells usuaris que es queixaven de perdre les seves converses en haver eliminat sense voler.

L'aplicació finalment inclou un quadre de diàleg de confirmació detallat i una opció per restaurar el xat en els propers 5 segons. Un cop acabat aquest temps xat s'esborra sense existir cap altra forma de recuperar-lo.