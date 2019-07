Aquests són els motius pels quals has d'apagar el router abans de marxar de vacances

Amb l'arribada de les vacances, els més afortunats posen rumb a destinacions exòtiques o pobles costaners, abandonant durant una temporada la llar a la recerca de pastures més verdes.

Això pot comportar el risc que algun lladre entri a casa, tot i que hi ha diverses mesures per intentar que la nostra casa no es converteixi en un objectiu. Una d'elles consisteix en desconnectar l'electricitat, un error habitual que pot costar-nos car si esbrinen que no som a casa.

En el seu lloc, és preferible desconnectar aparells que consumeixen energia en 'standby', si es vol aconseguir un estalvi energètic. Però n'hi ha un especialment que es pot veure afectat per un problema de seguretat en cas de no desconnectar-lo: ??el router.

Aquí t'expliquem els motius pels quals hauries apagar aquest aparell en les teves vacances d'estiu.



Estalvi d'energia



La primera raó és la més evident, i és l'estalvi energètic, ja que el router, en estar encès sense ser utilitzat durant molt de temps, consumeix una determinada energia. És cert que l'estalvi és gairebé insignificant, sobretot si es tracta d'una pausa de no més de 15 dies, però sumant tots els aparells en estat de 'standby' que es poden desendollar, podríem arribar a un estalvi energètic significatiu.



Seguretat i atacs



Aquest és un dels motius principals. En la nostra absència, sobretot si és prolongada, podria produir-se algun atac a la nostra xarxa sense fil o al mateix router. És més fàcil que es produeixin aquest tipus d'atacs en període de vacances, ja que l'atacant té molt més temps per intentar accedir a la nostra clau o xarxa sense que ens adonem de res.

Aquest tipus d'accions són fàcilment perceptibles si ens trobem en el domicili utilitzant el wi-fi, ja que a l'atacar es perjudica la velocitat de la nostra connexió. Això fa que la nostra navegació s'alenteixi considerablement, de manera que no trigaríem a advertir que ens trobem davant d'un problema.

A més, un atac a la nostra xarxa sense fil no només seria perjudicial per a nosaltres per l'alentiment de la connexió, sinó per les possibles activitats il·legítimes o delictives que es puguin dur a terme utilitzant-la.



La vida útil



En aquest punt, el debat és més gran, amb opinions molt diferents a un i altre costat. Una postura defensa que apagant els aparells s'aconsegueix reduir el desgast de l'equip i, a la llarga, augmentar la seva durabilitat i la seva vida útil.

No obstant això, els que defensen el contrari afirmen que el moment de major desgast i, per tant, que més castiga alguns aparells electrònics, és el procés d'arrencada i parada.

Els dispositius actuals estan dissenyats per funcionar contínuament sense fer-se malbé o sobreescalfar-se (fins que arriba la tan temuda 'obsolescència programada'), tot i que conservar-lo en un lloc sense ventilació o en un ambient brut pot perjudicar-lo.