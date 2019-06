Google Maps va tancar més de 3 milions de perfils falsos d'empreses el 2018

Google Maps va tancar l'any passat més de 3 milions de perfils d'empreses que apareixien com a negocis locals, però que en realitat eren falsos i que buscaven enganyar els clients, com ha assegurat Google en resposta a la polèmica per un reportatge de 'The Wall Street Journal' en el qual s'alertava sobra la presència de milions de perfils falsos d'empreses en la plataforma.

Segons un comunicat de Google Maps, els denominats "timadors de negocis s'aprofiten de les llistes locals per obtenir benefici", els quan introdueixen perfils falsos d'empreses en els llistats de Google emprats en Maps.

A través d'aquestes pràctiques, els estafadors cobren als propietaris de les empreses per serveis que realment són gratis, enganyen els consumidors fent-los creure que són negocis reals per cobrar-los més diners del que correspon pel servei prestat, i es fan passar per empreses reals per després vendre les seves dades.

'The Wall Street Journal' va denunciar la presència de milions de perfils d'empreses falses a Google Maps, com el cas d'una dona que havia emprat Google Maps per trucar una empresa de reparació coneguda, però el número de telèfon era fals i l'operari que va acudir li va cobrar el doble de l'habitual.

Ethan Russell, director de Producte de Google Maps, assegura en el comunicat que, malgrat això, els perfils de negocis falsos només representen "un petit percentatge del total de perfils de negocis a Google", i que ja han dut a terme mesures per acabar amb això, encara que continuen fent feina.

Així, asseguren que van tancar més de 3 milions de perfils falsos el 2018, dels quals més del 90 per cent van ser eliminats abans que cap usuari veiés el perfil, sent els seus sistemes interns els responsables de més del 85 per cent d'aquestes eliminacions.

Malgrat això, més de 250.000 comptes falsos es van tancar per l'avís dels seus usuaris, i a més van deshabilitar més de 150.000 comptes d'usuari abusives l'any passat, un 50 per cent més que el 2017.

Aquest any Google ja ha introduït una nova forma de comunicació en cas que algun usuari vegi algun perfil de negoci sospitós, encara que l'usuari ha de primer visitar les seves polítiques per determinar si l'assumpte s'ha d'informar o no. Aquest nou mètode consisteix que l'usuari pot avisar d'un perfil fals de negoci a Google Maps de manera individual o múltiple.

En el primer cas, Google investigarà el perfil i si efectivament viola les seves polítiques l'eliminarà, encara que si a més es tracta d'un perfil sospitós d'un abús pitjor també s'investigaran els comptes associats a ell. En el segon cas, per comunicar diversos perfils alhora, s'haurà d'enviar un formulari que proporciona Google.