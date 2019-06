VÍDEO | Mira el tràiler del nou «PES 2020» amb Messi com a protagonista

Konami Digital Entertainment ha revelat durant la present edició de l'Electronic Entertainment Expo, 'eFootball PES 2020' (PES 2020), el nou capítol de la sèrie esportiva per a PlayStation 4, Xbox One i PC Steam, que portarà com a imatge de portada al davanter el FC Barcelona, ??Lionel Messi, en la seva edició estàndard, i Ronaldinho a la portada de l'Edició Llegenda.

Amb 'PES 2020' Konami pretén tornar liderar el camí a una nova etapa en què les simulacions de futbol jugaran un paper cada vegada més important, amb la ferma intenció de revolucionar el món del eFootball i portar aquest esport a un públic cada vegada més ampli.

La sèrie continua en la seva recerca del realisme, tenint sempre en compte els comentaris i sol·licituds dels jugadors per fer canvis significatius. Variacions importants que inclouen una versió revisada de la Lliga Màster, un nou mode anomenat Matchday i una nova aparença per a tots els menús dins del joc. Els canvis i variacions en aquest nou 'eFootball PES' són moltes.

Tot seguit, el tràiler de la nova edició del joc: